Сколько дней отдыхаем на 8 Марта 2023: график нерабочих дней

Pixabay.com

Многие праздники с годами отходят на второй план или вовсе исчезают, но только не Женский день 8-е Марта. Тем более, что это единственный «красный» день первого весеннего месяца.

Заглянув в Производственный календарь на 2023 год, утверждённых Минтруда РФ, россияне испытали разочарование — первый весенний праздник выпал на средине недели, то есть на среду. Это означает, что ни о каких переносах выходных или праздничных дней, как это случилось с Днём Защитника Отечества 23 февраля 2023 года, даже речи не идёт.

Праздничная оговорка

Однако, по сравнению с обычными организациями, работающими по схеме 5 на 2 (пятидневка), остальным имеет смысл уточнить расписание выходных и рабочих дней, действующее в отношении конкретного предприятия. Вносить изменения в график работы они могут самостоятельно.

Отметим, что независимо от графика, 7 марта 2023 года является укороченным рабочим днём (традиционно сокращён на один час).

Общее количество нерабочих мартовских дней равняется девяти. Восемь из них – это обычные субботы и воскресенья, и только один – непосредственно 8 Марта – выступает праздничным.

Почему 8-го марта – выходной?

Прародительницей дня независимости женщин является, как известно, политический деятель с мировым именем Клара Цеткин. В нашей стране инициатива введения празднично-выходного дня в честь женщин принадлежит не менее известной революционерке Александре Коллонтай. Правда, в далёком 1921 году ей удалось добиться лишь признания статуса праздничного, но не выходного дня 8-го марта. Официальным выходным этот день в России стал только в 1966 году.

Мартовские курьёзы и совпадения

Чтобы подсластить горькую пилюлю единственного мартовского празднично-выходного, мы собрали ряд любопытных фактов, курьезов и совпадений, связанных с Женским днем:

· самая масштабная четырёхметровая восьмерка в честь праздника была выдавлена в 1971 году колесами советского лунохода прямо на лунной поверхности (до сих следы видны, так как на Луне нет эрозии грунта и осадков);

· восьмое марта в Лаосе является выходным исключительно для женщин, мужчины работают как обычно;

· в Китае 8-е марта официально не празднуют, но женщинам в этот день сокращают часы работы;

· по забавному совпадению обстоятельств 23 февраля по так называемому старому календарному стилю выпадает как раз на 8 марта;

· помимо Международного женского дня, существует еще и День девочек, который ежегодно отмечается 11 октября;

· в Таджикистане название праздника официально изменено на День Матери.