В Новосибирске 150 котов начали борьбу в фотоконкурсе за годовой запас

Фото предоставлены участниками конкурса "Главный котик Новосибирска 2023"

Фотоконкурс "Главный котик Новосибирска 2023" набирает обороты: в битву за годовой запас корма и звание самого харизматичного питомца вступили уже почти 150 усатых участников.

На сайте Сиб.фм продолжается фотоконкурс "Главный котик Новосибирска 2023". Его участники ведут борьбу за лайки и вкусные призы. Победитель соревнования, которое продлится 3 месяца, станет обладателем годового запаса корма CATLAND от генерального партнера — компания Алейскзернопродукт имени Старовойтова.

Промежуточные победители выбираются каждую неделю, затем будет объявлен победитель месяца, и в финале сойдутся участники с максимальным количеством голосов.

Принять участие в конкурсе — проще простого. Достаточно сфотографировать своего усатого питомца, загрузить снимок в специальный раздел сайта, добавить небольшое описание и наблюдать, как его котейшество стремительно набирает лайки.

За 4 дня конкурса заявки подали уже почти 150 хозяев котов и кошек из Новосибирска. Голосовать за участника можно один раз в день.

Успевайте!