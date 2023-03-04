В Новосибирске 150 котов начали борьбу в фотоконкурсе за годовой запас

Фото предоставлены участниками конкурса "Главный котик Новосибирска 2023"
Фотоконкурс "Главный котик Новосибирска 2023" набирает обороты: в битву за годовой запас корма и звание самого харизматичного питомца вступили уже почти 150 усатых участников.
На сайте Сиб.фм продолжается фотоконкурс "Главный котик Новосибирска 2023". Его участники ведут борьбу за лайки и вкусные призы. Победитель соревнования, которое продлится 3 месяца, станет обладателем годового запаса корма CATLAND от генерального партнера — компания Алейскзернопродукт имени Старовойтова.
Промежуточные победители выбираются каждую неделю, затем будет объявлен победитель месяца, и в финале сойдутся участники с максимальным количеством голосов.
Принять участие в конкурсе — проще простого. Достаточно сфотографировать своего усатого питомца, загрузить снимок в специальный раздел сайта, добавить небольшое описание и наблюдать, как его котейшество стремительно набирает лайки.
За 4 дня конкурса заявки подали уже почти 150 хозяев котов и кошек из Новосибирска. Голосовать за участника можно один раз в день.
Успевайте!
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