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В Новосибирске 17-летняя студентка пропала из общежития

Фото В Новосибирске 17-летняя студентка пропала из общежития
Фото В Новосибирске 17-летняя студентка пропала из общежития

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, из группы "Лиза Алерт" в "ВК"

В Первомайском районе Новосибирске пропала 17-летняя студентка училища Анастасия Букреева.

В Новосибирске 17-летняя Анастасия Букреева пропала из общежития училища 10 февраля. О судьбе девушки до сих пор ничего не известно. Об этом сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Отмечается, что накануне исчезновения девушка написала заявление с просьбой уехать из общежития на выходные. Букреева планировала навестить бабушку.

Фото В Новосибирске 17-летняя студентка пропала из общежития 2

Однако к родственникам девушка так и не приехала, на связь с близкими и родными не выходила.

В отряде пояснили, что 17-летняя сибирячка ранее уже пропадала.

Поисковики и родственники Анастасии Букреев просят откликнуться всех, кому что-либо известно о судьбе девушки.

В день исчезновения она была одета во все черное — ботинки, джинсы и пуховик черного цвета.

Анастасия Букреева — нормального телосложения, волосы русые, глаза серые, рост около 170 сантиметров.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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