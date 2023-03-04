В Новосибирске 17-летняя студентка пропала из общежития

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, из группы "Лиза Алерт" в "ВК"

В Первомайском районе Новосибирске пропала 17-летняя студентка училища Анастасия Букреева.

В Новосибирске 17-летняя Анастасия Букреева пропала из общежития училища 10 февраля. О судьбе девушки до сих пор ничего не известно. Об этом сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Отмечается, что накануне исчезновения девушка написала заявление с просьбой уехать из общежития на выходные. Букреева планировала навестить бабушку.

Однако к родственникам девушка так и не приехала, на связь с близкими и родными не выходила.

В отряде пояснили, что 17-летняя сибирячка ранее уже пропадала.

Поисковики и родственники Анастасии Букреев просят откликнуться всех, кому что-либо известно о судьбе девушки.

В день исчезновения она была одета во все черное — ботинки, джинсы и пуховик черного цвета.

Анастасия Букреева — нормального телосложения, волосы русые, глаза серые, рост около 170 сантиметров.