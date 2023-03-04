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В Новосибирске 500 человек пришли на похороны погибшего на СВО Сергея Корнеева

Фото В Новосибирске 500 человек пришли на похороны погибшего на СВО Сергея Корнеева
Фото В Новосибирске 500 человек пришли на похороны погибшего на СВО Сергея Корнеева

Фото из группы "Новосибирск скорбит" в "ВК"

51-летний военнослужащий из Новосибирска Сергей Корнеев погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. Героя похоронили 2 марта.

В Новосибирске 2 марта простились с погибшим в зоне СВО 51-летним Сергеем Корневым. На похороны военного пришло около 500 человек. Об этом сообщает "Прецедент".

Сергей Корнеев был профессиональным военным, он много лет служил по контракту.

Сибиряк погиб 18 февраля в ЛНР при выполнении боевой задачи. В последний путь его проводили 2 марта.

Прощание в Корневым прошло на аллее Славы кладбища Южное в микрорайоне «Щ» Советского района Новосибирска.

"Мы всегда будем помнить о нём. Серёжа, покойся с миром", — написала в паблике "Новосибирск скорбит" в "ВК" знакомая погибшего военного Светлана Земальдинова.

Погибшему герою был 51 год.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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