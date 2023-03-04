В Новосибирске асфальт на Димитровском мосту растаял вместе со снегом

Фото из группы "АСТ-54" в "ВК"

В Новосибирске водители сняли на видео разрушенный после зимы асфальт на Димитровском мосту.

В Новосибирске водители пожаловались на состояние Димитровского моста. После схода снег асфальт покрылся огромными ямами. Объезжая их, автомобилисты создают большие пробки. Видео моста появилось 4 марта в паблике "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".

"Снег растаял, а с ним и асфальт. Наглядно видно качество выполненного ремонта в прошлом году перед зимой. Просто всё смыло водой", — поделился подписчик паблика.

В ролике видно, что ямы в асфальте встречаются каждые 2-3 метра пути. Чтобы объехать особенно глубокие провалы, водители вынуждены включать поворотники и перестраиваться в соседнюю полосу движения.

Среди комментаторов видео вызвало бурные обсуждения. Новосибирцы негодуют из-за того, что народные деньги регулярно закатывают в асфальт, который сходит вместе со снегом.

"Осенью на скорую руку ляпали, вот и результат", — написали подписчики паблика.

Напомним, накануне в мэрии Новосибирска сообщили о ремонтных работах на Димитровском мосту. Основные работы по устранению дефектов завершат 7 марта. Ко вторнику дорожные службы планируют отремонтировать около 600 квадратных метров покрытия.