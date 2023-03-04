В Новосибирске эвакуировали ТЦ "Мега" вечером 4 марта

Фото из тг-канала АСТ-black

В субботу, 4 марта, в Новосибирске эвакуировали посетителей и персонал торгового центра "Мега".

В Новосибирске жители сообщили об эвакуации посетителей торгового центра "Мега" вечером 4 февраля.

"Заехали на территорию "Меги" примерно в 20:50, сотни народу стояли на улице. По громкой связи объявили, что идет срочная эвакуация. Детей, которые находились в игровом центре, эвакуировали отдельно. Родителям сообщили, чтобы встречали их у эвакуационного выхода. На места были пожарные, ОМОН. Картинг, который на улице, продолжил работать", — сообщил Сиб.фм очевидец Денис Шмаков.

Он также прислал в редакцию видео с парковки ТЦ "Мега". На кадрах видно, что к ТЦ стягиваются пожарные машины. Слышны сирены автомобилей спецслужб.

Причины инцидента не называются.

Правоохранительные органы пока не прокомментировали случившееся.