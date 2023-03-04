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В Новосибирской области очевидец сообщил о массовом задержании подростков в ТЦ "Астор"

Фото В Новосибирской области очевидец сообщил о массовом задержании подростков в ТЦ "Астор"
Фото В Новосибирской области очевидец сообщил о массовом задержании подростков в ТЦ "Астор"

Фото Сиб.фм (носит иллюстративный характер)

Массовые задержания подростков прошли в ТЦ "Астор" Бердска в субботу, 4 марта.

В субботу, 4 марта, в торговом центре "Астор" Бердска полиция задержала группу подростков. Об этом Сиб.фм сообщил очевидец. По его словам, несовершеннолетних сопроводили до автобуса, после чего оправили в отдел.

Житель Бердска рассказал, что группа парней и девушек собралась в торговом центре днем 4 марта. Вскоре к толпе молодежи подошли люди в форме и защитных шлемах.

Фото В Новосибирской области очевидец сообщил о массовом задержании подростков в ТЦ

"Ребят начали выводить на улицу, где уже ждал автобус", — поделился очевидец.

Мужчина предположил, что повышенное внимание к подросткам связано с недавним задержанием в Новосибирске участников ЧВК "Редан".

"Я спросил, что за сборище, почему молодежь задерживают, мне ответили, что это "редановцы", — рассказал очевидец.

Он также отметил, что на месте находилась мать одного из подростков. Женщина требовала объяснений, на каком основании ее сына задерживают.

"У нас что, запрещено в торговые центры ходить", — кричала она.

В ГУ МВД по Новосибирской области пока не прокомментировали инцидент в Бердске.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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