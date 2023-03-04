В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек

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С 6 марта в Новосибирской области изменится график движения четырех пригородных поездов.

В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех электричек. Дополнительные остановки появятся на остановочной платформе Рямок и станции Кожурла. Об этом сообщили в компании "Экспресс-пригород".

Изменение расписание произойдет в движении поездов №7141 Новосибирск – Татарская и №7142 Татарская –Новосибирск. График прибытия и отбытия сдвинется на 1-2 минуты.

С понедельника электрички будут двигаться по следующему расписанию: