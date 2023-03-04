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В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек

Фото В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
Фото В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек

Фото Сиб.фм

С 6 марта в Новосибирской области изменится график движения четырех пригородных поездов.

В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех электричек. Дополнительные остановки появятся на остановочной платформе Рямок и станции Кожурла. Об этом сообщили в компании "Экспресс-пригород".

Изменение расписание произойдет в движении поездов №7141 Новосибирск – Татарская и №7142 Татарская –Новосибирск. График прибытия и отбытия сдвинется на 1-2 минуты.

С понедельника электрички будут двигаться по следующему расписанию:

– №7141 Новосибирск – Татарская, отправление со станции Новосибирск-Главный в 13:25 (по расписанию), отправление с остановочной платформы Рямок в 15:17, отправление со станции Кожурла в 17:08, отправление со станции Барабинск в 17:38 (на 2 минуты позже), прибытие на станцию Татарская в 19:51 (по расписанию);

– №7142 Татарская – Новосибирск, отправление со станции Татарская в 8:22 (на 2 минуты позже), отправление со станции Барабинск в 10:31 (на 2 минуты раньше), отправление со станции Кожурла в 11:01, отправление с остановочной платформы Рямок в 12:47, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:38 (по расписанию);

– №6310 Каргат – Новосибирск, отправление со станции Каргат в 14:58 (на 1 минуту позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:53 (на 1 минуту позже);

– №7134 Барабинск – Новосибирск, отправление со станции Барабинск в 17:38 (на 1 минуту позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 22:22 (по расписанию).

В компании «Экспресс-пригород» обратились к жителям Новосибирской области с просьбой планировать свои поездки с учетом данных изменений.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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