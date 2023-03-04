Возвращение военных из украинского плена, отравленные деньги и Парк Ангелов на Линейной в Новосибирске – итоги недели на Сиб.фм

Фото предоставлено: Густаво Зырянов, Сиб.фм, ГУ МЧС НСО, НИЦ им. Мешалкина, соцсети, mil.ru

О главных событиях в Новосибирске с 27 февраля по 3 марта – в итогах недели на Сиб.фм.

Что построят на месте разрушенного взрывом дома на Линейной, сколько пленных новосибирцев удалось вернуть домой, как вылечили рак в НИЦ им. Мешалкина, кто виноват в смертельном ДТП с междугородним автобусом из Новосибирска, зачем подарили невидимые накидки бойцам в зоне СВО новосибирские разработчики — рассказываем в итогах уходящей недели.

Парк Ангелов может появиться на месте взорвавшегося дома на Линейной в Новосибирске

В интернете появилась петиция о создании в Новосибирске, на месте дома №39 на улице Линейной, мемориала памяти погибшим от взрыва газа.

Жители окрестных домов, родственники и близкие погибших просят организовать на месте трагедии парк или сквер по аналогии с Парком Ангелов в Кемерово. Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова взяла этот вопрос на контроль.

Новосибирские военнослужащие вернулись из украинского плена

Из украинского плена домой, в Новосибирскую область, вернулись военнослужащие ВС РФ, участвовавших в спецоперации на Донбассе. По словам регионального уполномоченного по правам человека Нины Шалабаевой, их путь на Родину был непростым. Возвращения бойцов пришлось добиваться несколько месяцев.

Многодетная медсестра из Новосибирска уехала за мужем на СВО

Многодетная мать из Дзержинского района Новосибирской области решила отравиться на Донбасс вслед за мужем. В конце февраля она отправилась в зону СВО. Дома у нее остались трое детей. С обмундированием и медикаментами ей помог местный депутат.

Предприниматели из Новосибирска собрали 17 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии

Гуманитарный груз, включающий бытовую химию, лекарства, продукты питания, товары бакалейной группы и консервы, 6 марта груз уже будет в Москве. Затем под эгидой Национального центра управления обороной РФ его доставят в Сирийскую Арабскую Республику».

Накидки-невидимки против тепловизоров из Новосибирска привезли в зону СВО

Лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков сообщил, что накидки переданы в батальон "Оплот". Они были созданы новосибирскими разработчиками и позволяют нашим бойцам скрыться от противника.

Новосибирская область получит лекарства на 1 млрд. рублей для борьбы с ВИЧ

Эта сумма выделяется региону ежегодно. Кроме этого, региональный Минздрав выделяет около еще 86 млн. рублей на терапию. Об этом рассказал руководитель службы СПИД-центр в Новосибирске Дмитрий Капустин.

В Новосибирске суд оставил под стражей обвиняемую во взрыве газа в доме на Линейной Ирину Урбах

Обвинения Евгению Кавуну и Ирине Урбах было предъявлено 10 февраля. По версии следствия, подозреваемые представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис». Они якобы выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в домах на улице Линейной, что и привело к взрыву. Оба будут находится в СИЗО до 9 апреля.

Жителей Новосибирска запугивают сообщениями об отравленных деньгах

В Новосибирске пользователи мессенджеров WhatsApp и Telegram сообщили о рассылках голосовых сообщений. В них говорится, что по улицам города разбросаны отравленные деньги. Брать их в руки опасно.

В Новосибирске губернатор Травников вручил спасателям новую технику

21 автомобиль "Урал NEXT" и три единицы спецтехники получили пожарно-спасательные гарнизоны Новосибирской области. Распределят её в регионе по необходимости, особое внимание уделят учреждениям в сельской местности.

Молочные компании в Новосибирске стали указывать на упаковке килограммы вместо литров

В магазинах Новосибирска литровые бутылки молока заменяются килограммовыми. Так производители уменьшают объём, не вызывая злости у потребителя: многие не замечают разницы и по привычке считают, что в одной упаковке один литр молока. В одном литре молока 1300 грамм. Соответственно, указывать массу вместо объёма — это способ продавать меньшее количество продукта по той же цене.

В Новосибирской области 1 марта стартовал проект по реабилитации участников СВО

В Новосибирске начинается выдача реабилитационных сертификатов для пострадавших участников спецоперации. Оздоровлением бойцов будут заниматься в Областном комплексном центре социальной реабилитации «Надежда», центре «Парус», санаториях «Доволенский» и «Красноозерский». Бойцы будут получать психологическую, социальную и медицинскую помощь.

В Новосибирске уволили четырёх полицейских из-за взяток

В Новосибирске четверо сотрудников полиции уволены по итогам внутренних проверок из-за уголовных дел о взяточничестве.

В Новосибирске 13-летняя девочка выпала из окна в сугроб после травли в школе

Девочка упала в сугроб с высоты 8 этажа и выжила. Сейчас она находится в больнице с многочисленными травмами. Пока врачи бьются за здоровье школьницы, ее мать – Наталья (имя изменено) — пытается добиться справедливости. Женщина считает, что дочь стала жертвой травли со стороны старшеклассников и педагогов.

В Новосибирске девочка сломала позвоночник из-за рухнувшей с крыши глыбы снега

Школьница получила перелом 4 позвонков грудного отдела позвоночника из-за упавшей с крыши глыбы льда. Инцидент произошел на ул. Лазарева, 26а. В УК "СПАС-Дом", которая обслуживает дом, сообщили, что накануне проводили очистку крыши от снега. Девочка была госпитализирована. Врачи говорят, что она находится в удовлетворительном состоянии и скоро отправится домой. Ей предстоит длительная реабилитация. Региональный Следком проводит проверку.

В Новосибирске врачи полностью исцелили пациента с последней стадией рака кожи

В отделение радиотерапии Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина в Новосибирске вылечили от последней стадии рака кожи 77-летнего мужчину. У него была 15 сантиметровая «кровавая» опухоль. Ему провели ускоренный курс дистанционной лучевой терапии высокой точности. И через три месяца мужчина полностью выздоровел.

Междугородний автобус «Новосибирск – Семипалатинск» попал в смертельное ДТП на Алтае

Причиной смертельной аварии на трассе в Рубцовском районе Алтайского края стал выезд грузового автомобиля на встречную полосу. Водитель автобуса и один пассажир получили травмы. Два пассажира автобуса погибли. Прокуратура Рубцовского района начала проверку по факту трагедии.

В Новосибирске будут судить мать двоих малышей, погибших при пожаре в Первомайском районе

Под суд пойдет 24-летняя жительница первомайского района, дети которой погибли оставшись без присмотра. На протяжении двух лет она бросала малышей с малознакомыми людьми на съемных квартирах.

В день трагедии годовалая девочка и двухлетний мальчик остались с 19-летней няней, которая заперла их в квартире и ушла «делать ресницы». Девушка предупредила мать, что дети остаются одни. Однако женщина не вернулась домой, а легла спать и отключила телефон. В результате в квартире начался пожар, и малыши погибли от отравления угарным газом. Их няню также будут судить.

Глава СКР Бастрыкин поручил проверить УК в Новосибирске после жалоб на тарифы

В СКР обратился депутат Заксобрания Новосибирской области после жалоб жителей Ленинского района города. Проверку поручено организовать руководителю СУ по Новосибирской области Зарипову.

Котики Новосибирска начали борьбу за годовой запас корма

1 марта, в Новосибирске стартовал традиционный весенний конкурс «Главный котик Новосибирска-2023». До 25 мая горожане и гости города еженедельно будут выбирать самого милого пушистика, который выйдет в финал и станет счастливым обладателем одного из наполнителей для кошачьего лотка De Murr от партнера «Смартек или сертификата в один из зоомагазинов на выбор («Гав-Гав Маркет», интернет-магазин зоотоваров «Главное Хвост!»).

Главного котика сибирской столицы определит финальное голосование. Самый обаятельный получит годовой запас корма CATLAND от главного партнера конкурса Компании «Алейскзернопродукт имени Старовойтова».