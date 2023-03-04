Всего 5 ложечек этого растения избавят от 200 болезней

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Настойка из однолетнего растения родом из Средней Азии, упоминание о котором есть даже в Ветхом завете, исцеляет от сотни недугов на протяжении тысячелетий. Приготовить это чудо-средство в домашних условиях может любой желающий.

Речь идёт о семенах чёрного тмина. Исцеляющие свойства масла на основе этого растения используются человечеством с незапамятных времен (банку с маслом черного тмина археологи обнаружили в гробнице египетского фараона) в разных сферах: в индустрии красоты, фармакологии и кулинарии.

Чёрное сердце тмина

Ядром и основным действующим веществом тмина является мощный антиоксидант под названием тимохинон. Он результативно борется с различными воспалительными процессами человеческого организма, тонизирует и повышает работоспособность. Кроме того, он является источник жирных кислот, фосфора, калия, магния и кальция, пояснила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог клиники GMS Clinic Евгения Маевская.

Спектр действия тмина

Чёрный тмин используется в различных сферах. Так, терпкий и немного сладковатый вкус семян «чернушки» (простонародное название чёрного тмина) сделал его великолепной приправой ко многим блюдам: мясным и колбасным, к плову, при засолке овощей, при выпечке хлебобулочных изделий. Кстати, если добавить семена тмина в жирное блюдо, то они помогут вашему ЖКТ лучше усвоить и расщепить тяжелую пищу.

В косметологии его применяют для лица (борьба с акне и возрастными изменениями), для волос (укрепление корней), для бровей и ресниц, для тела. Есть мнение, что Клеопатра добавляла семена черного тмина в свою знаменитую молодильную ванну.

Но самый широкий спектр применения семян чёрного тмина зафиксирован в медицине. Однако для лечебных целей больше всего подходит масло, которое извлекается из них. Сделать это можно в домашних условиях.

Домашний способ приготовления целебного масла

1. Семена чёрного тмина (5 чайных ложек) перемолоть до состояния порошка.

2. Залить тминовый порошок 200 мл оливкового масла и подержать на теплой «водяной бане» 45 минут (за это время из семян выйдут все эфирные вещества).

3. Слить полученное масло в стеклянную тару.

Хранить такое целебное масло лучше в холодильнике. Знатоки рекомендуют принимать по одной чайной ложке один раз в день за 15 минут до приёма пищи.

Отметим, как и любой лекарственный препарат, масло семян чёрного тмина при длительном употреблении (более трёх месяцев подряд) может вызвать побочные действия в виде расстройства желудка, рвоты или запоров.