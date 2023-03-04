Жители Новосибирска пожаловались на грязные кучи снега во дворах

Фото: BFM-Новосибирск

В новосибирских дворах коммунальщики сгребают снег в огромные кучи.

В новосибирских дворах скопилось большое количество снега. Коммунальщики очищают придомовые территории и проезды, но снег просто сгребают и оставляют на тротуаре. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Жительница города пожаловалась на официальной странице Центра управления регионом и опубликовала видео, где дети катаются с грязной кучи снега на улице Палласа. Сибирячка предположила, что снег пролежит до лета.

На её сообщение ответила мэрия, что вывоз снега будет проводиться до второй декады марта, в зависимости от погодных условий.

"Ответственность за детей несут их родители. Не допускайте, пожалуйста, детей в опасные места!",- отметили в администрации.

В Октябрьском районе города ситуация не лучше. Местные жители отмечают, что в этом году с вывозом снега с внутриквартальных территорий много проблем. На улице Кирова между домами № 76 и № 78 кучу снега сгребли и оставили прямо на проезде. Жители рассказывают, что ничего подобного раньше не было.

О таких проблемах рассказывают также жители Центрального, Первомайского, Ленинского районов.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске снег превратился в кашу из грязи и огромные лужи.