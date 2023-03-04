Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Жители Новосибирска пожаловались на грязные кучи снега во дворах

Фото Жители Новосибирска пожаловались на грязные кучи снега во дворах
Фото Жители Новосибирска пожаловались на грязные кучи снега во дворах

Фото: BFM-Новосибирск

В новосибирских дворах коммунальщики сгребают снег в огромные кучи.

В новосибирских дворах скопилось большое количество снега. Коммунальщики очищают придомовые территории и проезды, но снег просто сгребают и оставляют на тротуаре. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Жительница города пожаловалась на официальной странице Центра управления регионом и опубликовала видео, где дети катаются с грязной кучи снега на улице Палласа. Сибирячка предположила, что снег пролежит до лета.

На её сообщение ответила мэрия, что вывоз снега будет проводиться до второй декады марта, в зависимости от погодных условий.

"Ответственность за детей несут их родители. Не допускайте, пожалуйста, детей в опасные места!",- отметили в администрации.

В Октябрьском районе города ситуация не лучше. Местные жители отмечают, что в этом году с вывозом снега с внутриквартальных территорий много проблем. На улице Кирова между домами № 76 и № 78 кучу снега сгребли и оставили прямо на проезде. Жители рассказывают, что ничего подобного раньше не было.

О таких проблемах рассказывают также жители Центрального, Первомайского, Ленинского районов.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске снег превратился в кашу из грязи и огромные лужи.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11832
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
10317
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
8908
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
8360
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
6722
В Новосибирске начали готовить котлован под апарт-отель на площади Маркса
6140
Боец «Вагнера» Роман Дорохов из Новосибирской области погиб в ходе СВО
5647
В Новосибирске потеплеет до +5 градусов в начале марта