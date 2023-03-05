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общество

Актёр из Новосибирска Прилучный опубликовал фото с беременной женой

Фото Актёр из Новосибирска Прилучный опубликовал фото с беременной женой
Фото Актёр из Новосибирска Прилучный опубликовал фото с беременной женой

Фото: Павел Прилучный/соцсети

Семья новосибирского актёра Павла Прилучного готовится к пополнению.

Новосибирский актёр Павел Прилучный опубликовал фото с беременной супругой Зепюр Брутян. Кадр звезда кино обнародовал на своей странице в социальной сети.

«Она делает меня лучше!», — подписал Прилучный снимок.

Фото Актёр из Новосибирска Прилучный опубликовал фото с беременной женой 2

Ранее Сиб.фм сообщал, что Агата Муцениеце, экс-супруга актёра Павла Прилучного, через суд требует признать его утратившим право пользования квартирой в столице. Также бывшая жена артиста потребовала снять его с регистрационного учета.

Агата Муцениеце подала иск в Головинский районный суд Москвы в начале февраля, пишет «СтарХит». Предварительно, беседа между двумя сторонами пройдёт 6 марта.

Муцениеце и Прилучный развелись в 2020 году, и тогда актриса рассказала, что супруг бил её и изменял. По её словам, трудный характер Прилучного дал о себе знать с самого начала их отношений. Она отметила, что в любых конфликтах винила себя.

Актриса Агата Муценице рассказала, что с самого начала брака с Павлом Прилучным ей было трудно справиться с поведением артиста, писали ранее СМИ.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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