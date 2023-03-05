Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество наука

Что умеют мини-мозги и зачем их выращивают: новосибирские генетики рассказали о невероятных экспериментах

Фото Что умеют мини-мозги и зачем их выращивают: новосибирские генетики рассказали о невероятных экспериментах
Фото Что умеют мини-мозги и зачем их выращивают: новосибирские генетики рассказали о невероятных экспериментах

Фото и видео: Сиб.фм

Какой будет российская наука завтра? Какие невероятные возможности откроются перед человечеством? Проект Сиб.фм «Будущее российской науки» знакомит с молодыми новосибирскими учеными. Исследовательский азарт и искреннее желание докопаться до сути вещей помогают им преодолевать все преграды на пути к научным открытиям. Их идеи сегодня кажутся фантастическими, а завтра результаты их открытий прочно войдут в нашу жизнь. Наш рассказ — о чем мечтали в детстве, как приходят в большую науку, о новейших научных достижениях, о том, над чем работают и как отдыхают сегодняшние ломоносовы и ковалевские.

На встречу с нашей следующей героиней мы отправляемся в Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской Академии наук.

«Человеческий мозг – это что-то невероятное»

«Как лететь с земли до звезд,..как из камня сделать пар», — помните эти строки из «Трех толстяков»? Но доктору из сказки Ю. Олеши и присниться не могло то, что умеет делать наша собеседница. Она выращивает ...мозги. Зачем?

«Примерно у каждого 30-го человека сегодня выявлена умственная отсталость разной степени тяжести, — рассказывает младший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Татьяна Шнайдер. — Это большая группа заболеваний, и очень важно знать причины таких патологий. Уже известно, что к нарушениям в развитии мозга могут приводить поломки генов, но как понять, какие?

Человеческий мозг — самый сложный для исследования орган. Его не «потрогаешь» изнутри. «Инвазивные, то есть, предполагающие внутреннее вмешательство, методы тут в принципе невозможны. «Безопасные» же методы исследования, вроде МРТ, не дают представления о том, почему в гене происходит сбой», — объясняет Татьяна Александровна.

Фото Что умеют мини-мозги и зачем их выращивают: новосибирские генетики рассказали о невероятных экспериментах 2

По ее словам, в 2006 году появилась замечательная технология, которая называется репрограммирование генома. Эта технология позволяет «откатить» настройки клеток взрослого человека, например, клеток кожи, до настроек так называемых эмбриональных стволовых клеток — тех всемогущих клеток, из которых сформировались все мы, и из которых в лаборатории можно потенциально вырастить любые органы.

«Мы берем маленький кусочек кожи пациента, там получаются отдельные клеточки, обрабатываем их специальными составами. И дальше у нас просто перепрограммируется вообще клетка. Она начинает вести себя по-другому. И эти клетки мы можем в дальнейшем использовать для получения, например, клеток головного мозга, нейронов, или можем вообще все вместе выращивать и получать так называемые мини-мозги. Конечно, мини-мозги – это название обывательское. Научное название – это органоиды головного мозга. И вот на этом мозге уже можно проводить разные эксперименты», — рассказывает механизм выращивания минимозга Татьяна Шнайдер.

Пионером среди ученых, кто разработал этот новый метод — выращивание церебральных органоидов — была выдающаяся исследовательница из Кембриджа Мэдлин Ланкастер, рассказывает Татьяна. А дальше популярность этого метода росла молниеносно. И сейчас сотни лабораторий по всему миру исследуют множество заболеваний с помощью этого метода.

«Меня завораживает, как из очень простого возникает что-то невероятно сложное»

Невысокая, хрупкая, красивая – и не поверишь сначала, что перед тобой настоящий ученый. Так не похожа Татьяна Шнайдер на образ, который возникает в голове при этом слове: строгая суровая дама в очках или важный бородатый профессор, или даже отрешенный от мира бледный юноша с горящими глазами.

Фото Что умеют мини-мозги и зачем их выращивают: новосибирские генетики рассказали о невероятных экспериментах 3

Впрочем, глаза у Татьяны действительно сияют, лучатся улыбкой и каким-то особым светом — такой бывает у счастливого человека, который по-настоящему увлечен чем-то и занимается любимым делом. И хотя наша героиня признается, что считает науку обычной работой, обычной профессией, о предмете своего исследования – человеческом мозге – она может говорить бесконечно.

«Мозг – очень сложный, очень красивый и очень умный. Это три важные характеристики, которые меня восхищают. И это, наверное, самый сложный объект во Вселенной. Он содержит более 100 миллиардов клеток. И каждая из этих клеток соединяется с другими областями мозга тысячами контактов для передачи нервных импульсов.

И еще меня восхищает то, как формируется этот сложнейший орган: как из, может быть, всего нескольких сотен клеток, в конечном итоге получается что-то совершенно невероятное, что помогает нам общаться, понимать друг друга, приходить в галерею и созерцать картины, что-то придумывать или слушать музыку. Вот этот процесс, когда из очень простого возникает что-то невероятно сложное, меня очень сильно завораживает», — описывает свои впечатления Татьяна Шнайдер.

Даже не верится, что когда-то выпускница обычной сельской школы в Алтайском крае вовсе не собиралась идти в науку, а интерес к биологии вообще мог бы и не появиться.

«Я не планировала быть ученым. Увлечение наукой пришло совершенно случайно, особенно биологией. Любовь к этому предмету возникла в средней школе. Мне повезло с преподавателем, которая помогла мне полюбить эту науку. А дальше – череда каких-то жизненных обстоятельств, которые привели меня на факультет естественных наук НГУ и потом помогли мне попасть в научную лабораторию, где уже пришел настоящий вкус к научной работе, и в итоге заниматься любимым делом», — вспоминает Татьяна.

Фото Что умеют мини-мозги и зачем их выращивают: новосибирские генетики рассказали о невероятных экспериментах 4

В чем уникальность исследований новосибирских ученых

Пока мы рассматриваем и фотографируем лабораторию, Татьяна успевает заглянуть в компьютерную систему документирования изображений. Потом ставит на лабораторный стол ящичек с пробирками, чтобы после нашего ухода продолжить повседневную работу. А совсем рядом – за стеной – «святая святых» лаборатории – аппараты, где поддерживается нужный микроклимат, в котором и развиваются мини-мозги.

Эти органоиды головного мозга и в самом деле очень маленькие, назвать их полноценным мозгом нельзя. Они развиваются так же, как мозг человеческого эмбриона, способны жить около трех месяцев и вырасти до размера 5 миллиметров. Но этого достаточно, чтобы ученый мог понять, почему и как мутация в каком-то гене может приводить к нарушениям развития головного мозга.

По словам Татьяны, методологию церебральных органоидов с выращиванием микромозга использует буквально 2-3 лаборатории в России, включая новосибирскую. А вообще лабораторий, которые занимаются моделированием патологий, по всей стране наберется не больше десятка.

«Уникальность нашего исследования – это тот ген, который мы изучаем. Он не суперпопулярный, описано не так много пациентов с умственной отсталостью, у которых была выявлена мутация этого гена. Мы исследуем, с одной стороны, роль этого гена вообще в развитии головного мозга человека, а с другой — его «вклада» в развитие патологии, если в нем есть мутация.

Фото Что умеют мини-мозги и зачем их выращивают: новосибирские генетики рассказали о невероятных экспериментах 5

Нам удалось выяснить, что этот ген действительно очень важен для развития головного мозга человека. Если в нем происходят мутации, то это может приводить к тяжелым нарушениям», — объясняет наша героиня.

Как помогут людям опыты на минимозге

Когда ученые научатся предупреждать развитие умственной отсталости или лечить ее?

«Пока не известен патологический механизм, который лежит в основе болезни, очень сложно подбирать адекватную терапию. — говорит Татьяна Шнайдер. — Мы занимаемся этим первым важным шагом – стараемся как можно больше узнать о заболевании».

«Так что, пока речь не идет о лечении. Мы в большей степени занимаемся фундаментальными исследованиями», — продолжает Татьяна. По ее словам, пока открытия ученых позволяют лишь на более ранних сроках обнаружить патологию.

Но есть, по словам нашей героини и другой пример применения таких технологий — редактирования генома и, может быть, в перспективе – выращивания искусственных органов. Они, считает Татьяна, могут помочь людям с тяжелыми заболеваниями. «Сейчас существует очень много проблем с пересадкой органов, органов просто не хватает на всех пациентов. К тому же, необходимо идеально подобрать донора и рецепиента, а это тоже создает много сложностей. И если бы мы научились в перспективе выращивать полноценные органы, специально под конкретного пациента, это было бы замечательно», — заключает она.

О мышах-монстрах и других страшилках

А не станут ли эксперименты ученых-генетиков толчком к воплощению голливудских ужастиков с вырвавшимся из-под контроля человека искусственным интеллектом, крысами-монстрами и прочими, мягко говоря, неприятностями? Ведь в мире уже описаны попытки ученых вживить выращенный в пробирке мозг лабораторным животным.

Фото Что умеют мини-мозги и зачем их выращивают: новосибирские генетики рассказали о невероятных экспериментах 6

Татьяна Шнайдер успокаивает: «Подсаживать животным выращенный мини-мозг большого смысла нет, хотя такие опыты проводились. Дело в том, что важно добиться очень высокой степени интеграции, то есть, чтобы вот этот маленький кусочек мозга, который выращен в лаборатории, смог интегрироваться в сложную, уже сформированную сеть нейронов и других систем взрослого животного. Это практически невозможно, и опыты, которые были проведены, доказали это. Пока мы не можем преодолеть невидимых для нас границ».

По словам генетика, собрать полноценный, полноразмерный мозг человека в лабораторных условиях сегодня невозможно, и, скорее всего, это будет невозможно и в ближайшие 100-200 лет.

«Поэтому опасения, что этот мозг можно кому-то подсадить, и кто-то начнет делать что-то нехорошее, преждевременны. Та структура, которую ученые могут вырастить сегодня, не может чувствовать, не может испытывать боль, потому что для этого необходимо еще много других органов: глаза уши, язык и так далее. С этой точки зрения мини-мозги — очень бедная структура. В ней есть только нейроны. Да, между собой они как-то общаются, но не более того, сигналы извне они не получают. Та же история с болью: необходимо, чтобы были специальные рецепторы боли, но их тоже нет, поэтому это такая очень изолированная система, и, я бы сказала, достаточно просто устроенная», — говорит Татьяна.

Запрограммировать гениальность

С монстрами разобрались. Но встречаются в наше время и другие не менее фантастические идеи. Достижения генной инженерии наталкивают некоторых людей на мысль, что, может быть, можно что-то «прикрутить» в настройках на этапе внутриутробного развития ребенка – добавить, например, музыкальных или математических способностей?

«Мне кажется, что каждый из нас прекрасен в своей уникальности, поэтому я бы не стала ничего такого делать. Здесь как раз возникает вопрос этики. Для чего делать ребенка гениальным? Если ты его любишь, то тебе не важно, какой он – хорошо решает примеры или хорошо читает стихи. Поэтому я категорически против таких улучшений. Природа и так сама по себе замечательно устроена», — возражает Татьяна.

Фото Что умеют мини-мозги и зачем их выращивают: новосибирские генетики рассказали о невероятных экспериментах 7

«В науке не бывает быстрых результатов»

Наше представление о профессии ученого было бы не полным, если бы мы совсем не заговорили о проблемах, которые подстерегают на этом пути. Это и масса рутинной работы, и трудности в получении грантов для молодых специалистов. Спрашиваем: «Были ли моменты, когда хотелось все бросить?»

«Временами бывает очень тяжело, — признается молодой ученый. — В такие моменты начинаешь задумываться: а тем ли ты вообще занимаешься в жизни? Наука – очень специфическая профессия. Здесь довольно часто не бывает быстрых результатов. Результат можно ждать месяцами, а, в худшем случае, и годами. И к этому нужно быть готовым. Выгораем ли мы? Безусловно – да. В том числе, и от большого количества работы. Поскольку часто приходится тратить и свои выходные, и отпуск. Это, конечно, осознанное решение, но все равно бывает трудно. Но это, мне кажется, свидетельствует и об увлеченности. Потому что, если человек не увлечен, он вряд ли по собственному желанию в свой выходной захочет прийти на работу».

Но, при всех этих трудностях, по словам нашей собеседницы, есть ни с чем не сравнимые моменты, когда ты начинаешь получать настоящее удовольствие от работы. «Иногда даже небольшие позитивные результаты могут сгладить полгода отсутствия этих самых результатов и уныния. И в такие моменты ты чувствуешь невероятный прилив сил, бодрости и думаешь: обязательно продолжаем дальше – впереди что-то новое, интересное. Это и помогает не выгорать, идти дальше», — улыбается Татьяна.

О любимых занятиях и друзьях

Конечно, не обошлось без вопроса о том, каков ученый в обычной жизни. Остается ли время на эту жизнь, или приходится, как говорится, все сложить на алтарь науки?

«В повседневной жизни, мне кажется, я такая же Таня, как и на работе. Я очень люблю поесть, вкусно и очень много – это, наверное, то, что делает меня на регулярной основе счастливой, — улыбается наша собеседница. — У меня много замечательных друзей, я люблю проводить время с ними».

В то же время, признается Татьяна, иногда ей необходимо и уединение. «В такие моменты люблю посмотреть фильм, повышивать крестиком или повязать – это то, что помогает расслабиться после трудного рабочего дня, снять напряжение и прийти в равновесие», — говорит она.

«Я абсолютно счастлива»

Глядя на героиню нашего сюжета, на ее светящиеся глаза, необыкновенную энергетику, понимаешь: перед нами совершенно счастливый человек. Счастливый ученый и счастливая женщина, в жизни которой пока удачно складываются все главные пазлы: любовь, семья, любимая работа и друзья. И, словно угадав наши мысли, Татьяна соглашается: «Мне кажется, я самый счастливый человек. Потому что у меня прекрасная семья. Любящие, понимающие родители. Так было всегда». По ее словам, она выросла в любви, и до сих пор родители ее поддерживают и подбадривают, если вдруг что-то идет не так.

«А с мужем мне вообще повезло. Я считаю, что это огромное счастье – найти человека, с которым ты точно знаешь, что это то, что тебе нужно. Он понимает, заботится, любит. Он особенно активно участвует в поддержке, потому что каждый день видит, когда ты приходишь с работы в хорошем настроении, а когда — в плохом. Поэтому я абсолютно счастлива», — подытоживает Татьяна Шнайдер.

Трудно найти завершающий штрих к портрету молодого ученого лучше, чем эти слова. Потому что счастье – наверное, самый мощный двигатель в науке, в творчестве, в жизни, которому под силу свернуть горы.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ольга Павлова
журналист

0

Теги

наука
СО РАН
Будущее российской науки
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12177
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
10680
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
9259
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
9223
В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
8770
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
6876
В Новосибирске начали готовить котлован под апарт-отель на площади Маркса
6511
В Новосибирске Нина Усатова и Андрей Ургант покажут спектакль «Кипящие страсти»