«Чтобы мир был добрее»: новосибирские ученые ищут способ избавить мир от агрессии

Фото и видео: Сиб.фм

Новая героиня проекта «Будущее российской науки», знакомящего с самыми любопытными разработками молодых новосибирских ученых, в буквальном смысле ищет способ победить мировое зло. О том, как ей это удается, съемочная группа «Сиб.фм» узнала от самого исследователя.

Наша встреча с младшим научным сотрудником лаборатории эволюционной генетики Института цитологии и генетики СО РАН Риммой Кожемякиной проходит в институтском виварии. Интервью получается довольно необычным и очень трогательным: ученый рассказывает о своих исследованиях не одна, а с «помощниками»: по ее плечам, лаская усиками, обнимая хвостиками, и преданно заглядывая в лицо маленькими глазками-бусинками, гуляют ее подопечные – серые ручные крысы.

Собственно говоря, это было сделано не ради красивого кадра с вызывающей восторг «милотой», а для подтверждения слов исследователя. Ведь новосибирским ученым с помощью селекции, естественным путем, без вмешательства в геном животного, удалось вывести ручную крысу.

Отбирали экземпляры, или модели, как их называет исследователь, при помощи специально разработанного в институте теста, который называется «Тест на перчатку». Он заключается в том, что, если крыса бросается на руку и начинает кусаться, значит, экземпляр агрессивный, а если не проявляет особого интереса – значит, может считаться дружелюбным и быть одомашнен.

Зачем одомашнивать крыс? Ну, во-первых, эти животные в качестве домашних питомцев уже давно не редкость. Крыса – одно из самых умных животных, по уровню интеллекта стоящее в одном ряду с собаками, воронами и приматами, а потому очень интересное. Но сейчас в большинстве случаев крысы, выступающие в роли домашних питомцев – это экземпляры, выведенные из лабораторных крыс линии Wistar.

Как рассказала Римма Валерьевна, согласно проведенным тестам, эти крысы уступают по степени дружелюбия животным, выведенным новосибирскими учеными: «Обычные лабораторные крысы еще нуждаются в приручении к человеку. Наша же модель в приручении к человеку не нуждается, когда открываешь клетку, то она спокойно идет к вам на руку, она уже ручная, она вас уже любит».

Во-вторых, ручных крыс, по словам ученого, вывели для изучения генетико-физиологических механизмов процесса доместикации, или одомашнивания. Поскольку иногда появляется необходимость в одомашнивании некоторых животных. Не забываем, что и собаки в свое время стали результатом такого процесса.

Кстати, сначала этот механизм изучали на серебристо-черных лисицах, второй моделью была американская норка, а крысы стали третьими, кого решили одомашнить.

Здесь мы немного отступим от дальнейшего повествования о научных опытах и расскажем о самой героине сюжета, поскольку именно с этого исследования когда-то и начался ее путь в большую науку.

В свое время ей пришлось сделать трудный выбор – между детской мечтой стать программистом и захватившим ее новым увлечением – наукой, вспоминает ученый. «Я с детства мечтала поступить на техническую специальность, мечтала быть программистом. Но однажды произошло событие, которое развернуло мои интересы совсем в другую сторону. Как вы знаете, всем школьникам предлагается написать научную работу для участия в школьных научных конференциях. Такую работу взялась сделать и я. А, когда я училась в школе, интернет был не в каждом доме, что-то приходилось узнавать из книг, энциклопедий. И мне попалась работа по доместикации серебристо-черной лисицы в ИЦИГе. Я приехала в Институт, сказала: я хочу поработать, мне интересен вот этот объект, и меня направили к моей руководительнице – Ирине Федоровне Плюсниной. А она на тот момент исследовала уже не серебристо-черную лисицу, а серую крысу. Она сказала, что эти исследования тоже очень интересные, и мы начали с ней сотрудничать. Именно она пробудила во мне интерес к науке», — рассказывает об отправной точке своего пути Римма Кожемякина.

Поэтому, к окончанию школы перед девушкой встал непростой выбор: какую же профессию сделать своей судьбой – техническую специальность, о которой мечтала в детстве, или науку? Ведь на работе мы проводим большую часть времени. Римма выбрала науку и после, по ее словам, ни разу не пожалела.

Потому что ее нынешнее исследование не только интересно, но имеет без преувеличения глобальный смысл. Поскольку исследование, над которым работает ученый, имеет два направления. О первом – крысах «добрых» мы уже рассказали.

А второе направление – крысы «злые» или, правильнее сказать: агрессивные. Вместе с Риммой проходим в соседнюю комнату. В отличие от первого помещения, где крысы живо интересовались происходящим и с любопытством прижимались мордочками к прутьям клеток, здесь поначалу царит зловещая тишина, обитателей клеток практически не видно: они прячутся от света, забиваясь в углы клеток. Тем не менее, ученый плотно закрывает дверь в помещение, чтобы, если зверек случайно вырвется из ее рук, он не мог проникнуть наружу.

Стоит только приблизиться к клетке, как животное начинает верещать, метаться и биться о переднюю стенку клетки, пытаясь наброситься. Честно: это по-настоящему страшно.

«Человек для агрессивных крыс — стресс-фактор. Таким же раздражителем являются яркий свет и громкий звук», — говорит ученый, ловко извлекая из клетки разрывающееся от злобы животное.

«В процессе скрещивания агрессивных особей с агрессивными и дружелюбных с дружелюбными появилось две линии крыс, — продолжает исследователь. — Результатов удалось добиться только к восьмому поколению. На свет появились чистые «агрессивные» и «одомашненные» крысы».

Ученые заметили: ручные животные более способны к адаптации в различных условиях и к обучению. «Они даже умудрились сообразить, как открыть шторы-жалюзи, однажды прихожу, а занавески открыты», — улыбается Римма Кожевникова. А агрессивным животным, по ее словам, обучаться и приспосабливаться мешает высокий уровень стресса. Это подтвердили различные тесты и опыты. Как говорится, делайте выводы.

Кстати, убедиться в правоте этого тезиса мы смогли тут же. Слушаю рассказ и понимаю, что слова ученого, действительно, не слишком до меня доходят: все время, пока впившаяся в ее перчатку бульдожьей хваткой крыса находится вне клетки, я напряженно слежу за рукой Риммы и мысленно умоляю, чтобы она уже засунула это чудовище обратно в клетку. А заодно прикидываю, куда можно отпрыгнуть, спасаясь от этого зверя, если вдруг он все-таки вырвется ненароком. Поверьте: эти агрессоры и правда наводят ужас.

Ученый признается, что некоторые вырвавшиеся грызуны вынуждали ее даже обращаться к врачу – настолько серьезными были раны от укусов.

Зато эти крысы помогают ученым выяснить механизм агрессии, который до конца еще не изучен. «Агрессивные крысы – прекрасная модель для изучения механизмов агрессии: как она зарождается, в какой области головного мозга это происходит, какие гормоны вырабатываются», — говорит Римма,

Конечно, по ее словам, сравнивать агрессию у человека и у животных нельзя. Поскольку, если мы уберем у животного тот «спусковой крючок», который спровоцировал эту агрессию, то у него она сразу прекращается. А у человека агрессия может и не прекратиться, если даже у него убрать этот триггер. Поэтому само проявление агрессии разное. Но на людях эксперименты невозможны по этическим соображениям. А на животных мы можем изучить непосредственно механизм, то есть, как это все происходит. И, если понять этот механизм, то мы можем разработать какие-то медикаментозные средства.

Те препараты для подавления агрессии, которые существуют сейчас, имеют серьезные побочные последствия: они сильно угнетают психику. «Мне бы хотелось, чтобы мои исследования помогли когда-нибудь в будущем разработать препарат, который, если и имел бы побочные последствия, то не такие тяжелые», — говорит Римма Кожевникова.

А еще она надеется, что ее исследования помогут в дальнейшем человечеству понизить уровень человеческой агрессии. А значит, меньше будет преступности, насилия, войн. «Я хочу, чтобы мир был добрее», — говорит ученый.

Чтобы бороться с вселенским злом, нужно быть очень сильным человеком. А, когда ежедневно сталкиваешься с агрессией, пусть даже это предмет твоего научного интереса – тем более. Может, поэтому и увлечения у молодой женщины такие мужественные. «Свободное время я люблю проводить, занимаясь спортом – боксом. В трудные моменты это помогает мне выплеснуть свои отрицательные эмоции», — делится Римма Кожевникова. А еще она очень любит путешествия. «Мне хотелось бы иметь проездной билет на самолет, -шутит она. — В какой-то момент хочется сесть в самолет и улететь на несколько дней».

Но на самом деле, свободного времени не так много, говорит Римма, поскольку очень много работы.

Покидая лабораторию, мы признаемся, что это была одна из самых впечатляющих историй, увиденных нами за время проекта. И желаем, чтобы ученым как можно скорее удалось найти способы победить злобу и агрессию. Потому что жить в мире добра и красоты – это то, о чем мечтает каждый.