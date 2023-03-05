Изготавливать российские гаджеты и электронику помогут открытия новосибирских ученых

Фото и видео: Сиб.фм

Проект Сиб.фм «Будущее российской науки» открывает новую страницу портретной галереи молодых новосибирских ученых. Герой нашего следующего сюжета добрался до земной мантии, чтобы на глубине свыше сотни километров найти еще неоткрытый минерал и помочь искать редкие полезные ископаемые, которые используют в популярных гаджетах и «оборонке».

Наша встреча со старшим научным сотрудником лаборатории рудоносности щелочного магматизма Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН доцентом кафедры петрографии и геологии рудных месторождений НГУ Ильей Прокопьевым проходит в музее научного института. Это поистине островок сокровищ! Как будто оказываешься в палатах сказочной Медной горы хозяйки. Вот настоящая малахитовая шкатулка, а вот изящная ваза из небесного лазурита. Горный хрусталь, яшма, изумруды, и даже воссозданный уголок пещеры со сталактитами и сталагмитами!

Впрочем, исследования нашего героя связаны с совсем другими полезными ископаемыми, названия которых, скорее всего, не знакомы большинству непосвященных людей. Тем не менее, они не менее важны и имеют без преувеличения стратегическое значение для страны.

«Окно» в недра Земли

На первый взгляд кажется, что тема, которой занимается Илья Прокопьев, настолько сложна, что разобраться в ней человеку, далекому от геологии и географии, так же непросто, как непросто было самим ученым добраться до внутренности планеты. Редкоземельные металлы, ниобий, щелочной магматизм – мама дорогая!

Однако Илья Романович сумел разложить все для нас буквально «по полочкам». Как рассказал ученый, все, что нас окружает – смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты, а также корабли, самолеты, ракеты, атомная техника, и многое другое –было произведено, в том числе, с использованием редкоземельных элементов. Эти элементы в каких-то металлах или сплавах являются основой всей современной цифровой техники. Без этих элементов не обходятся и металлургия, и химическая промышленность.

Редкие металлы и «редкие земли» – это ниобий, уран, лантан, церий и еще очень много всего. Они содержатся в щелочных породах, которые образуются в магме – расплавленной массе, находящейся под твердой земной корой. Специфика этих пород в том, что они образуются на глубинах 100 -250 километров.

«Можно сказать, что эти породы – это «окно» в недра нашей Земли. Изучая их, мы можем заглянуть в мантию планеты и понять, какие процессы там происходят, какие механизмы, какие параметры позволяют насыщать этот расплав рудными элементами, — рассказывает Илья Прокопьев. — Мы пытаемся понять, почему в одних породах есть эти полезные ископаемые, а в других их нет. И почему в тех или иных породах образуются именно такие полезные ископаемые».

Таким образом, с одной стороны, исследования ученого носят фундаментальный характер – помогают еще лучше понять картину мироздания. А с другой – имеют важнейшее практическое значение.

«Спрос на названные полезные ископаемые сегодня весьма высок, и я думаю, он сохранится еще на многие десятилетия вперед. Поэтому исследования в этой области являются сейчас одними из приоритетных, стратегических», — объясняет Илья Прокопьев.

Если в начале 2000-х годов, по его словам, первое место по «редким землям» занимали США, то после закрытия месторождения Маунтин Пасс в Калифорнии, лидерство по экспорту «редких земель» на мировую арену захватил Китай. КНР сейчас занимает порядка 95-97% общего экспорта редкоземельных элементов в мире.

Однако запасы этих полезных ископаемых в нашей стране позволяют нам входить в пятерку основных производителей. Например, по оценкам специалистов, Чуктуконское месторождение, которое исследует Илья Прокопьев в рамках проектов Российского научного фонда, обладает общими запасами ниобия в размере 39,8 млн тонн и содержит 486 млн тонн редкоземельных металлов, так что, это сибирское месторождение является стратегически важным.

«Нам надо активно развивать горно-геологическую инженерную промышленность, переходить на самостоятельное извлечение и повышать добычу этих полезных ископаемых, чтобы быть конкурентноспособными на современной внешней промышленной арене», — говорит исследователь. В нынешних условиях эта задача становится задачей первостепенной важности.

Уникальность исследований новосибирских ученых, как пояснил Илья Романович, заключается в том, что «у нас происходят практически ежедневные микрооткрытия». Потому что те аналитические данные, тот багаж, который мы получаем на сегодняшний момент, ранее не был никем получен. А буквально несколько лет назад нашим коллективом был открыт совершенно новый ниобиевый минерал. Месторождение было уже разведано, но сама рудная минеральная фаза не была найдена. И только благодаря современным аналитическим исследованиям мы смогли предоставить химический состав, формулу того минерала, который является одним из главных и полезных и в научном, и в практическом плане».

Дело в том, что, по словам Ильи Прокопьева, исследованием таких неспецифичных пород сейчас в мире занимается не так уж много исследователей. Это новое направление на международной арене. И оно стало возможным благодаря серьезному технологическому прорыву в проведении аналитических высокоточных исследований, который случился в начале XXI века. «Появились современные аналитические инструменты, приборы, которые позволяют нам заглядывать в глубину, изучать вещество на микронном уровне, и это сейчас действительно является неким трендом. И на современных научных конференциях, международных конгрессах под такие исследования выделяются отдельные секции», — рассказывает Илья Прокопьев.

Результаты, полученные в новосибирской лаборатории, добавляет ученый, заставляют задуматься многих исследователей в стране и мире о геологических событиях, которые происходят сегодня с нашей планетой. Кроме того, говорит Илья Романович, на исследования новосибирцев уже обратили внимание и производственные предприятия.

«Я мечтаю, чтобы мои дети так же реализовали себя, как я»

Глядя, как увлеченно молодой ученый рассказывает о своей работе, понимаешь, насколько важно в самом начале пути не ошибиться с выбором профессии.

Различные туристические походы, все, что связано с горами: куда-то сходить — с костром, с палаткой, привлекало будущего ученого, по его словам, еще со школьной скамьи. «Подсознательно я уже тогда понял, что без этого не смогу в дальнейшем. И, когда встал выбор, между какими факультетами НГУ мне определиться, то, наверное, выбора-то особого и не было. Геологический факультет – это направление не только моей научной деятельности, но и моей жизни, моего дальнейшего развития. Мои родители поддержали мой выбор. Они понимали меня еще тогда, в школьные годы, что мне не сидится дома. Поэтому, когда они увидели, что я нашел способ совместить свой ритм жизни еще и с реализацией своих научных исследований, что это стало моей нормой жизни, в которой я себя комфортно чувствую, мне кажется, они только рады за меня», — говорит Илья Прокопьев.

Его жизнь неразрывно связана с геологическим факультетом по сей день. Закончив университет, он остался на факультете в качестве преподавателя, доцента кафедры. «Я плотно работаю в рамках научных исследований между университетом и научным институтом, у нас плотный симбиоз, что позволяет нам добиваться поставленных нами целей и выводить наши исследования на современный международный уровень», — отмечает исследователь.

Но работа, пусть даже любимая – это только половина счастья. А, общаясь с Ильей Прокопьевым, понимаешь, что он – человек счастливый во всех отношениях. Про таких людей обычно говорят: «Он светится изнутри». Наш герой именно таков: он буквально излучает какую-то необыкновенную внутреннюю гармонию.

«В обычной жизни я обычный муж, отец, сын, семьянин. У меня двое детей. Вот сейчас активное хобби у меня – гуляние с коляской по нашим заснеженным дорожкам»,- улыбается Илья Романович.

Впрочем, есть у него и другие увлечения. «Специфика нашей работы обязывает нас постоянно держать себя в хорошей физической форме, — подчеркивает молодой ученый. — Поэтому много времени стараюсь уделять активному отдыху — туризму, плаванию. Увлекаюсь я и беговыми, и горными лыжами».

Свободное время любит проводить с семьей за городом: «И супруга, и дети – все за активный образ жизни. Поэтому, если у нас летом появляется возможность пару деньков провести вместе, то мы, наверное, возьмем палатку, уедем за город, Поставим эту палатку, разожжем костер и активно проведем свои выходные». По словам мужчины, пятилетняя дочь наблюдает за ним, и ей тоже нравится эта геологическая атмосфера, она уже, по крайней мере, в данный момент хочет быть геологом.

Именно в семье, по словам молодого ученого, он черпает силы, чтобы идти вперед: «В трудный момент, чтобы не падать духом и не сдаваться, большим подспорьем является моя семья. К ним я в этом случае могу обратиться и получить свою дозу «несдаваемости».

Впрочем, для совсем полного счастья, признается Илья Прокопьев, ему еще надо кое-чему научиться. «Я всегда хотел играть на гитаре. Но до сих пор почему-то не играю и искренне завидую тем, кто умеет играть. Мне всегда это нравилось – песни у костра, в походе и так далее. Так что, наверное, пора взять в руки гитару», — считает он.

Есть у него и еще мечта. «Я мечтаю, чтобы мои дети так же реализовали себя, как я», — говорит ученый.

Ну, а секрет успеха в науке, по его мнению, довольно прост. «Терпение и труд все перетрут. Я считаю, что для успеха в науке нужно усердно работать, двигаться и не стесняться того, что ты можешь где-то споткнуться. Всегда нужно брать усидчивостью, целеустремленностью, храбростью. Где-то нужно уметь настаивать на своем. Это ключ к успеху», — поделился Илья Прокопьев.