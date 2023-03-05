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Матч «Сибирь» — «Авангард» закончился поражением новосибирской команды со счетом 1:4

Фото Матч «Сибирь» — «Авангард» закончился поражением новосибирской команды со счетом 1:4
Фото Матч «Сибирь» — «Авангард» закончился поражением новосибирской команды со счетом 1:4

Фото: ХК «Сибирь»

Счет по матчам в серии «Сибирь» — «Авангард» сравнялся после второй встречи.

В субботу, 4 марта, в Омске состоялся второй матч «Сибирь» — «Авангард». Игра закончилась со счетом 1:4 (0:1, 1:2, 0:1).

Голы:

  • 14 Пайгин (Михайлов)
  • 26 Шаров
  • 32 Якупов (Толчинский, Чистяков)
  • 36 Толчинский (Якупов, Бродхерст)
  • 49 Дедунов (Жарков)

После первого матча «Авангард» стал показывать быструю игру и пользоваться небольшим опытом линии обороны «Сибири».

Фото Матч «Сибирь» — «Авангард» закончился поражением новосибирской команды со счетом 1:4 2

При общей довольно равной статистике бросков и блоков «Авангард» во втором матче серии показал значительно более число силовых приёмов и заработал почти вдвое больше штрафов. Опасная игра окупилась множественными прорывами обороны соперника. Денис Костин сумел отразить только 25 ударов по воротам из 29.

Следующие 2 матча «Сибири» пройдут в Новосибирске 6 и 8 марта.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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