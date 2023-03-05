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политика

Мобилизация в 2023 году: будет или нет, последние новости

Фото Мобилизация в 2023 году: будет или нет, последние новости
Фото Мобилизация в 2023 году: будет или нет, последние новости

Pixabay.com, из группы Мино

В информационном пространстве не утихают дискуссии на тему мобилизации боевых резервов в России. Мнения спорящих сторон полярно разные. Мы собрали для вас самые свежие данные по этому вопросу.

Прения по мобилизационному вопросу в открытых источниках делятся на две категории: одни усматривают предпосылки к объявлению всеобщей мобилизации, другие намекают на скрытую волну, которая, якобы, и не прекращалась.

Некоторые российские политологи не исключают, что вторая волна мобилизации может быть объявлена весной текущего года. Свое мнение они объясняют необходимостью ротации российских войск и усилением армии в период наступлений.

Ряд военный экспертов с такой точкой зрения согласны. Так, действующий военкор Александр Коц в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что мобилизация требуется уже на данном этапе: «Мобилизация будет, это неизбежно, так как людей надо ротировать, отправлять в 14-дневные отпуска, как и сказал Путин. Как раз недавно проходило масштабное уточнение данных. Украинцы готовят новую партию, которая тренируется по натовским стандартам. Должно быть обучение и у нас».

Фото Мобилизация в 2023 году: будет или нет, последние новости 2

Наш ответ Западу

Самыми ярыми приверженцами версии о всеобщей и скрытой мобилизации в России являются, конечно, западные СМИ.

Отбиваться от многочисленных открытых обвинений, а также завуалированных намёков вынуждены Федеральные власти нашей страны. На такие провокационные сообщения попытался возразить член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. По его словам, никакой скрытой мобилизации в РФ нет: «Если бы она была и действительно была бы скрытой, то никто ни о чем бы не догадался. Тем более в сегодняшний век что-то скрыть практически невозможно. Да и зачем проводить скрытую мобилизацию, если можно объявить возобновление мобилизационных мероприятий по всей стране», пояснил депутат.

Кремль ответил

На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления американской телекомпании CNN о возможности ещё одной волны мобилизации в России: «Действие президентского указа о мобилизации не прекращено, хотя призыв военнослужащих запаса завершился. Это связано с исполнением обязанностей военнослужащими и так далее. В этой части указ продолжает работать», отметил он.

Надобности в мобилизации нет!

Об этом уверенно говорят российские политологи и аналитики. Так, известный политолог, директор автономной некоммерческой организации «Центр прикладной социологии и политологии» Геннадий Подлесный пояснил, что «надобности» в продолжении мобилизации нет. Эксперт предположил, что «ясность наступит в марте — апреле — мае, когда начнут сбываться прогнозы о нашем широком наступлении».

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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