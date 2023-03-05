В фотоконкурсе «Главный котик Новосибирска 2023» приняли участие более 170 питомцев

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Более 170 котов из Новосибирска претендуют на звание Главного котика в конкурсе Сиб.фм.

1 марта начался конкурс «Главный котик Новосибирска 2023» от Сиб.фм. Главный приз — годовой запас корма Catland. В нем приняли участие уже более 170 питомцев.

Лидеры конкурса определяются еженедельно: в течение семи дней читатели Сиб.фм могут опубликовать фотографию своего кота или кошки, а затем за него могут проголосовать. По результатам семи дней выбирается лидер недели, который гарантированно получит приз от партнеров — сертификаты в зоомагазин «Гав-Гав Маркет» или сертификат в интернет-магазин зоотоваров «Главное Хвост!» Или один из линейки безопасных, комфортных в применении и экономичных наполнителей для кошачьего лотка De Murr от партнера «Смартек». Также победа в конкурсе недели дает путёвку в финал.

По результатам первых пяти дней конкурса отобрались несколько претендентов на звание главного котика недели.

Маруся была найдена на остановке и была больше на чертёнка, чем кошку. Но она выросла и стала уважаемой домашней мурлыкой. За нее проголосовали уже 235 человек (на момент публикации).

Пусик — кремово-белый кот с шикарной шерстью, который любит всех в доме, но по разным причинам. «Папу любит за то, что он ему покупает вкусняшки; маму за то, что убирает за ним; сына любит, потому что они, как братья, выросли вместе; дочь же его интересует, как человек с валерьянкой», — пишет его хозяин.

Пусик набрал 177 лайков.





204 лайка набрала Снежа — упитанная пятилетняя кошка с голубыми глазами. Её хозяева взяли из приюта «Кошкино Лукошко».

174 раза нажали сердечко под фотографией кота Марселя. Кот обладает внушительными размерами, двухцветным окрасом, и умеет давать лапу.

С первого дня голосования одним из лидеров голосования остаётся годовалый Люксик с огромными бездонными глазами. К воскресенью он набрал уже 240 лайков.

Матильде полтора года. Как пишут её хозяева, это «обаятельная и притягательная дама, с высоким интеллектом. В общем, чудо природы. Она, как ребёнок: всё понимает, азартная и очень любознательная».

За 5 дней Матильда набрала 269 лайков и пока остается главным претендентом на победу в конкурсе недели.

Может, у вас дома живет кот или кошка, которая сможет составить конкуренцию Люксику или Матильде? Делитесь фотографиями питомца, принимайте участие в конкурсе «Главный котик Новосибирска 2023» и выигрывайте годовой запас кошачьего корма Catland от главного партнера конкурса Компании Алейскзернопродукт имени Старовойтова!