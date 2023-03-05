Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В фотоконкурсе «Главный котик Новосибирска 2023» приняли участие более 170 питомцев

Фото В фотоконкурсе «Главный котик Новосибирска 2023» приняли участие более 170 питомцев
Фото В фотоконкурсе «Главный котик Новосибирска 2023» приняли участие более 170 питомцев

Фото предоставлены героями публикации.

Более 170 котов из Новосибирска претендуют на звание Главного котика в конкурсе Сиб.фм.

1 марта начался конкурс «Главный котик Новосибирска 2023» от Сиб.фм. Главный приз — годовой запас корма Catland. В нем приняли участие уже более 170 питомцев.

Лидеры конкурса определяются еженедельно: в течение семи дней читатели Сиб.фм могут опубликовать фотографию своего кота или кошки, а затем за него могут проголосовать. По результатам семи дней выбирается лидер недели, который гарантированно получит приз от партнеров — сертификаты в зоомагазин «Гав-Гав Маркет» или сертификат в интернет-магазин зоотоваров «Главное Хвост!» Или один из линейки безопасных, комфортных в применении и экономичных наполнителей для кошачьего лотка De Murr от партнера «Смартек». Также победа в конкурсе недели дает путёвку в финал.

По результатам первых пяти дней конкурса отобрались несколько претендентов на звание главного котика недели.

Маруся была найдена на остановке и была больше на чертёнка, чем кошку. Но она выросла и стала уважаемой домашней мурлыкой. За нее проголосовали уже 235 человек (на момент публикации).

Фото В фотоконкурсе «Главный котик Новосибирска 2023» приняли участие более 170 питомцев 2

Пусик — кремово-белый кот с шикарной шерстью, который любит всех в доме, но по разным причинам. «Папу любит за то, что он ему покупает вкусняшки; маму за то, что убирает за ним; сына любит, потому что они, как братья, выросли вместе; дочь же его интересует, как человек с валерьянкой», — пишет его хозяин.

Пусик набрал 177 лайков.

Фото В фотоконкурсе «Главный котик Новосибирска 2023» приняли участие более 170 питомцев 3

204 лайка набрала Снежа — упитанная пятилетняя кошка с голубыми глазами. Её хозяева взяли из приюта «Кошкино Лукошко».

Фото В фотоконкурсе «Главный котик Новосибирска 2023» приняли участие более 170 питомцев 4

174 раза нажали сердечко под фотографией кота Марселя. Кот обладает внушительными размерами, двухцветным окрасом, и умеет давать лапу.

Фото В фотоконкурсе «Главный котик Новосибирска 2023» приняли участие более 170 питомцев 5

С первого дня голосования одним из лидеров голосования остаётся годовалый Люксик с огромными бездонными глазами. К воскресенью он набрал уже 240 лайков.

Фото В фотоконкурсе «Главный котик Новосибирска 2023» приняли участие более 170 питомцев 6

Матильде полтора года. Как пишут её хозяева, это «обаятельная и притягательная дама, с высоким интеллектом. В общем, чудо природы. Она, как ребёнок: всё понимает, азартная и очень любознательная».

За 5 дней Матильда набрала 269 лайков и пока остается главным претендентом на победу в конкурсе недели.

Фото В фотоконкурсе «Главный котик Новосибирска 2023» приняли участие более 170 питомцев 7

Может, у вас дома живет кот или кошка, которая сможет составить конкуренцию Люксику или Матильде? Делитесь фотографиями питомца, принимайте участие в конкурсе «Главный котик Новосибирска 2023» и выигрывайте годовой запас кошачьего корма Catland от главного партнера конкурса Компании Алейскзернопродукт имени Старовойтова!

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12217
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
10720
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
9299
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
9291
В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
8792
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
6893
В Новосибирске начали готовить котлован под апарт-отель на площади Маркса
6525
В Новосибирске Нина Усатова и Андрей Ургант покажут спектакль «Кипящие страсти»