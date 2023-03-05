В Новосибирске кондуктор посоветовала пассажирке держаться за причинное место мужа

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В новосибирском автобусе №28 произошёл скандал между пассажиркой и кондуктором.

В Новосибирске местная жительница поругалась с кондуктором автобуса №28, так как та потребовала взять банковскую карту в руки, чтобы оплатить проезд. О конфликтной ситуации сибирячка рассказала в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам женщины, кондуктор перешла к обсуждению её личной жизни.

«Первое её высказывание было, что у неё руки чистые (хотя не только по этой причине карта не была передана), далее от неё полетели пошлости. Последовал совет, чтобы я держалась за причинное место мужа почаще. Потом, что она не в курсе, сколько я этих мест успела за день передержать (к чему были эти высказывания, до сих пор непонятно)», — рассказала пассажирка.

При этом, как говорит пассажирка, после конфликта кондуктор продолжила «разговаривать сама с собой». Другие новосибирцы в комментариях отметили, что в этом автобусе нередко случаются спорные ситуации из-за нерабочего терминала для безналичной оплаты.

Напомним, ранее в Алтайском крае 2 человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом из Новосибирска.