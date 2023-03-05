ВК «Локомотив» из Новосибирска обыграл «Факел» в первом весеннем матче

Фото: ВК «Локомотив»

Матч «Локомотив» — «Факел» в Новосибирске завершился со счетом 3:2.

В субботу, 4 марта, в Новосибирске прошёл первый весенний баскетбольный матч. Сыграли местный «Локомотив» и «Факел» из Нового Уренгоя.

«Локомотив» (Новосибирск) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:2 (21:25, 25:20, 25:21, 23:25, 15:13).

Предыдущий матч железнодорожников в Новом Уренгое завершился на тай-брейке, и в этот раз противостояние вышло таким же напряженным. Гости арены взяли первый сет, захватив преимущество в середине.

Хозяева «проснулись» только ко второму сету, и забрали две партии подряд, продолжая допускать ошибки. Так, чаще всего команда из Новосибирска ошибалась на подаче, отсутствии блока и нестабильной доигровке.

Четвёртый сет вновь взял «Факел», выводя команду на тай-брейк. В решающем сете отлично себя показывает молодой доигровщик Александр Костадинов, который вышел на замену в конце четвертой партии. В напряженной борьбе с минимальным разрывом «Локомотив» берет 15 очков и завершает матч.

Это седьмая подряд победа «Локомотива».

Диагональный-легионер Дражен Лубурич стал самым эффективным игроком матча (20 очков). Следом за ним доигровщик Омар Курбанов (16 очков) и блокирующие Дмитрий Лызик (12 очков) и Ильяс Куркаев (11 очков).

Следующий матч «Локомотив» проведет в Сургуте 11 марта против «Газпром-Югра».

Ближайшие домашние матчи пройдут 15 и 23 марта. Билеты можно купить на сайте клуба.