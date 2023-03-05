Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

спорт

ВК «Локомотив» из Новосибирска обыграл «Факел» в первом весеннем матче

Фото ВК «Локомотив» из Новосибирска обыграл «Факел» в первом весеннем матче
Фото ВК «Локомотив» из Новосибирска обыграл «Факел» в первом весеннем матче

Фото: ВК «Локомотив»

Матч «Локомотив» — «Факел» в Новосибирске завершился со счетом 3:2.

В субботу, 4 марта, в Новосибирске прошёл первый весенний баскетбольный матч. Сыграли местный «Локомотив» и «Факел» из Нового Уренгоя.

«Локомотив» (Новосибирск) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:2 (21:25, 25:20, 25:21, 23:25, 15:13).

Предыдущий матч железнодорожников в Новом Уренгое завершился на тай-брейке, и в этот раз противостояние вышло таким же напряженным. Гости арены взяли первый сет, захватив преимущество в середине.

Хозяева «проснулись» только ко второму сету, и забрали две партии подряд, продолжая допускать ошибки. Так, чаще всего команда из Новосибирска ошибалась на подаче, отсутствии блока и нестабильной доигровке.

Четвёртый сет вновь взял «Факел», выводя команду на тай-брейк. В решающем сете отлично себя показывает молодой доигровщик Александр Костадинов, который вышел на замену в конце четвертой партии. В напряженной борьбе с минимальным разрывом «Локомотив» берет 15 очков и завершает матч.

Это седьмая подряд победа «Локомотива».

Фото ВК «Локомотив» из Новосибирска обыграл «Факел» в первом весеннем матче 2

Диагональный-легионер Дражен Лубурич стал самым эффективным игроком матча (20 очков). Следом за ним доигровщик Омар Курбанов (16 очков) и блокирующие Дмитрий Лызик (12 очков) и Ильяс Куркаев (11 очков).

Следующий матч «Локомотив» проведет в Сургуте 11 марта против «Газпром-Югра».

Ближайшие домашние матчи пройдут 15 и 23 марта. Билеты можно купить на сайте клуба.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12136
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
10634
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
9215
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
9062
В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
8741
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
6853
В Новосибирске начали готовить котлован под апарт-отель на площади Маркса
6491
В Новосибирске Нина Усатова и Андрей Ургант покажут спектакль «Кипящие страсти»