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культура

«Я что, жирная и вонючая?» Три типа подарков на 8 Марта, которые обидят любую женщину

Фото «Я что, жирная и вонючая?» Три типа подарков на 8 Марта, которые обидят любую женщину
Фото «Я что, жирная и вонючая?» Три типа подарков на 8 Марта, которые обидят любую женщину

Pixabay.com

Ни психологи, ни стилисты с абсолютной прямотой не расскажут, какие подарки на 8-е Марта портят и сам праздник, и отношения с любимой девушкой. Попробуем выслушать непосредственно обиженных получателей самых нелепых подарков к Женскому дню.

Рейтинг анти-подарков от Сиб.Фм

Проанализировав множество женских форумов, набросали свой небольшой список самых нелепых и даже опасных для межполовых отношений подарков. Если желаете его дополнить примерами из собственного горького опыта, оставляйте комментарии под этой публикацией. Ваше мнение мы с удовольствием учтём.

1. Напольные весы.

2. Кастрюля, сковорода или прочая кухонная утварь.

3. Тройной одеколон / души «Ландыш серебристый» или прочая дешевая парфюмерная вонючка.

4. Красные революционные гвоздики (пожалуй, самый оригинальный подарок, который «юзают» последние 70 лет).

5. Коробка шоколадных конфет (типа, жри и толстей) — в пару к напольным весам.

6. Пустой кошелек или что-то пустое — шкатулка, коробка и т.д.

7. Фарфоровая или чугунная статуэтка (типа, поставить в сервант очередной пыленакопитель).

8. Коробка бульонных кубиков или несколько упаковок «Роллтона».

9. Стрёмная живность, типа паука-птицееда или экзотических тараканов (без предварительной договоренности не дарят).

10. Пачка презервативов.

11. Бутылка водки (особенно непьющей барышне).

12. Фигурка оригами с надписью «с вечной любовью» (чтобы вообще не тратиться).

13. Диск Иосифа Кобзона или даже раритетная аудиокассета из гаража.

14. Игрушка из секс-шопа.

Фото «Я что, жирная и вонючая?» Три типа подарков на 8 Марта, которые обидят любую женщину 2

15. Бусики из подземного перехода.

16. Сертификат на прыжок с парашютом (для неподготовленного человека чреват проблемами со здоровьем).

17. Любой подарок, завернутый в газету (особенно прикольно, если это вяленая рыба).

18. Боксерская груша.

19. Рамочка для фотографии или уже с фотографией.

20. Сырые продукты, чтобы девушка сама же их и приготовила. Например, целую курицу или лоток яиц.

Психологи считают — дело не в том, что названные подарки ужасные, а в том, что они не слишком радуют и не поднимают настроения в праздник. Особо странные подарки девушки, особенно будущие жёны воспринимают, как оскорбление. Если такой подарочек преподнести перед свадьбой, то риск отмены бракосочетания повышается в разы. В этих случаях невесты рассуждают примерно так: «если на 8 марта такое отношение, то, не исключено, что и всю жизнь такое же отношение будет».

Дорого – не значит хорошо!

Рейтинг антиподарков можно смело дополнить и дорогостоящими презентами, типа брэндового нижнего белья неподходящего размера или фасона и не украшающего конкретно эту женщину дорогого ювелирного изделия. Вся «засада» таких сюрпризов в том, что и носить невозможно, и подружке отдать никак.

Фото «Я что, жирная и вонючая?» Три типа подарков на 8 Марта, которые обидят любую женщину 3

Курьёзные подарки к 8-му Марта

Читая этот список, диву даёшься – о чём думают дарители? Такие курьёзы с комментариями получателей мы собрали в открытых источниках сети всемирной паутины.

· Шелковая комбинация грязно-розового цвета без кружева, 64 размера 5 роста (даритель уверял, продавец сказала – это самый ходовой), «причем я тогда носила 44 размер 1 рост (т.е. два раза в неё могла завернуться и до пяток».

· Пять кусков хозяйственного мыла (без комментариев).

· Бумажный кубик, в котором была спрессована китайская тряпочка для мытья посуды (захотелось натянуть на голову дарителя).

· Старые и поношенные туфли на два размера больше тех, что я ношу, купленные за десятку у бомжихи возле магазина.

· Китайская сковорода, которую повело через пять минут на огне. Причем подарена была со словами: «Поджарь свинины, а я за водкою схожу!»

· Одна (всего одна!) сосательная конфетка типа «Барбариски» («на мой отказ был ответ: «Ну и оставайся, как дура, без подарка»).

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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