8 Марта 2023: красивые поздравления женщинам и девушкам в стихах и прозе

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Мамы, бабушки, сёстры, подруги, тётушки – Восьмого марта хочется порадовать всех! Проще всего это сделать при помощи трогательного и душевного поздравления. Только вам решать, рифмованные строки или проза больше подойдут для ваших любимых женщин.

Трогательные поздравления для мамы в стихах и прозе

Мама, в этот день 8 марта я вспоминаю единственную женщину, которая стала мне самым лучшим другом и учителем, и занимает особое место в моем сердце. С Международным женским днем!

В этот день, восьмое марта,

Поздравление пришлю тебе.

От меня, от папы, брата,

Все желают лишь тебе.

Счастья много, много денег.

Чтоб проблемы вышли вон.

Чтобы каждый понедельник

Не было вставать всем «в лом».

А еще тебе желаем

Много-много долгих лет.

Ты одна такая, знаем.

И на свете лучше нет.

Мамочка, душа моя, поздравляю тебя с 8 Марта! Желаю тебе юности, здоровья, радости и красоты. Счастливой семьи, неожиданных сюрпризов, приятных новостей, полную гамму эмоций и трепетного отношения. Реализации, стремлений и активности, спокойствия и умиротворения!

Поздравления для бабушки

Пусть вокруг моей бабули

Происходят чудеса,

Распускаются тюльпаны,

Счастьем полнятся глаза,

С Восьмым марта поздравляю

Свою бабушку сейчас!

Рядом с нею мне спокойно,

Много связывает нас!

Бабушка, ты самая дорогая, добрая и нежная на свете. В этот весенний день, я хочу, чтобы ты была счастлива. Пусть твое здоровье будет крепким, радость безграничной, встречи с близкими людьми частыми, а жизнь прекрасной.

Поздравление для любимой сестрёнки

Сестра, тебе желаю счастья,

Не знать ни горя, ни ненастья,

Любви и радости в душе,

И мира в жизни и судьбе.

Пусть будет в жизни перспектива,

Веселье, море позитива,

К творению силы, вдохновение.

Чуть-чуть коварства и азарта,

В прекрасный день 8 Марта,

Тебе сестренка я желаю,

С любовью в сердце поздравляю!

Милая сестренка! В праздник женственности, красоты и весны 8 Марта желаю тебе женского счастья, романтических дней и внутренней гармонии. Пусть исполнятся все мечты, жизнь заиграет новыми красками. Пусть каждый новый день начинается с улыбки и отличного настроения.

Сердечные поздравления для любимой девушки

Ты жизнь мою перевернула,

С тобой я стал совсем другим,

Ты, как звезда, в ночи сверкнула,

Теперь люблю я и Любим.

Восьмого марта, в день весенний

Хочу от всей души поздравить

Ту, что достойна восхищений,

Что крылья мне смогла расправить.

Любимая, с праздников весны! Никакие сравнения не достойны твоей свежести, красоты и привлекательности, поэтому я просто пожелаю тебе такой же солнечной судьбы, как этот день, праздничного настроения и светящихся глаз, как сегодня. И моего обязательного присутствия в твоей жизни — всегда!

Душевные поздравления для тётушки

С 8 Марта поздравляю,

Тетя милая, родная.

Пусть в твой дом придет скорей

Миллион счастливых дней,

Оптимизм с весной примчится,

Только лучшее случится,

Всё забудется плохое,

Прочь уйдет оно с зимою,

Будут радовать мечты,

Чтоб была счастливой ты!

Тётушка родная, хочу пожелать тебе море цветов, подарков и улыбок. Пускай каждый твой день напоминает сегодняшний, мужчины падают к твоим ногам и сыплют комплиментами по поводу и без. Пускай красота твоя остается такой на долгие годы, а здоровье никогда не подводит.