80 дорог и мостов отремонтируют по БКД в Новосибирской области

Фото: мэрия Новосибирска

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Новосибирской области будут проводиться дорожные работы на 84 объектах, 80 из них сдадут к концу года.

Государственные и муниципальные заказчики уже завершают заключать контракты на работы в предстоящий дорожный сезон. Планируется реконструировать и отремонтировать 80 объектов транспортной инфраструктуры.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский отметил, что объекты на 2023 год уже согласованы: «В настоящее время проходит процедура контрактации, которая завершена уже на 81%. Срок окончания заключения контрактов с подрядчиками — 31 марта».

19 объектов БКД этого года расположены в городе Новосибирске. По планам отремонтируют улицы Софийскую и Тайгинскую, Советское шоссе и дамбу ОбьГЭС. Остальные объекты распределены по 27 районам области. Среди них – автодороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар» и «Здвинск — Довольное» с выходом на дорогу «К-09».

Реализация национального проекта БКД на территории Новосибирской области находится на контроле региональных властей.



Напоминаем, что национальные проекты реализуются в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Подробная информация — на сайте национальные проекты.рф