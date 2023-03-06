Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Букет из багажника: в Новосибирске начали продавать тюльпаны к 8 Марта

Фото Букет из багажника: в Новосибирске начали продавать тюльпаны к 8 Марта
Фото Букет из багажника: в Новосибирске начали продавать тюльпаны к 8 Марта

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Уличные торговцы начали продавать цветы к Международному женскому дню.

На улицах Новосибирска появились торговцы тюльпанами к Международному женскому дню. Фотокорреспондент Сиб.фм запечатлел работу продавцов на оживлённых улицах.

Фото Букет из багажника: в Новосибирске начали продавать тюльпаны к 8 Марта 2

Средняя стоимость одного цветка — 100 рублей. Небольшой букет из трёх тюльпанов стоит от 150 до 200 рублей — в зависимости от наличия упаковки.

Фото Букет из багажника: в Новосибирске начали продавать тюльпаны к 8 Марта 3

Фото Букет из багажника: в Новосибирске начали продавать тюльпаны к 8 Марта 4

Фото Букет из багажника: в Новосибирске начали продавать тюльпаны к 8 Марта 5

Фото Букет из багажника: в Новосибирске начали продавать тюльпаны к 8 Марта 6

Фото Букет из багажника: в Новосибирске начали продавать тюльпаны к 8 Марта 7

Фото Букет из багажника: в Новосибирске начали продавать тюльпаны к 8 Марта 8

Фото Букет из багажника: в Новосибирске начали продавать тюльпаны к 8 Марта 9

Фото Букет из багажника: в Новосибирске начали продавать тюльпаны к 8 Марта 10

Фото Букет из багажника: в Новосибирске начали продавать тюльпаны к 8 Марта 11

Фото Букет из багажника: в Новосибирске начали продавать тюльпаны к 8 Марта 12

Фото Букет из багажника: в Новосибирске начали продавать тюльпаны к 8 Марта 13

Фото Букет из багажника: в Новосибирске начали продавать тюльпаны к 8 Марта 14

Фото Букет из багажника: в Новосибирске начали продавать тюльпаны к 8 Марта 15

Фото Букет из багажника: в Новосибирске начали продавать тюльпаны к 8 Марта 16

Фото Букет из багажника: в Новосибирске начали продавать тюльпаны к 8 Марта 17

Фото Букет из багажника: в Новосибирске начали продавать тюльпаны к 8 Марта 18

Фото Букет из багажника: в Новосибирске начали продавать тюльпаны к 8 Марта 19

Фото Букет из багажника: в Новосибирске начали продавать тюльпаны к 8 Марта 20

Фото Букет из багажника: в Новосибирске начали продавать тюльпаны к 8 Марта 21

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11137
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
9859
В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
9251
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
8046
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
7832
Оригинальный подарок на 8 марта: Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти»
6593
Гранату для поражения беспилотников изобрели в НГТУ Новосибирска
5921
Православный календарь на март 2023 года: главные религиозные праздники