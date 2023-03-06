Букет из багажника: в Новосибирске начали продавать тюльпаны к 8 Марта

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
Уличные торговцы начали продавать цветы к Международному женскому дню.
На улицах Новосибирска появились торговцы тюльпанами к Международному женскому дню. Фотокорреспондент Сиб.фм запечатлел работу продавцов на оживлённых улицах.
Средняя стоимость одного цветка — 100 рублей. Небольшой букет из трёх тюльпанов стоит от 150 до 200 рублей — в зависимости от наличия упаковки.
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