Через аэропорт в Новосибирске с начала года туристы пытались вывезти валюты на 2,5 млн. рублей

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске сотрудники таможенного поста в аэропорту «Толмачево» за два месяца выявили 172 правонарушения.

В 2022 году был введен запрет на вывоз за пределы России любой иностранной валюты в размере более 10 тыс. долларов США. Однако всего за два месяца текущего года туристы через аэропорт «Толмачево» в Новосибирске пытались незаконно вывезти валюты на 2,5 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФТС по Новосибирской области.

Кроме того, в багажах авиапассажиров таможенники находили табачные изделия, насвай, подкарантинную и алкогольную продукцию и «гармалу» — одно из популярных средств народной медицины. Некоторые неосмотрительно пытались ввезти в Россию в качестве сувениров кастеты, ножи и электрошокеры.

Также нередко у пассажиров отсутствовали декларации на товары, подлежащие обязательному письменному декларированию.

К примеру, без декларирования, согласно законодательству РФ, в страну можно ввезти не более 3 л алкоголя крепостью 0,5% и не более 200 штук курительных «стиков».

Всего за этот период было зафиксировано 172 факта нарушения таможенного законодательства.



Напомним, ранее сообщалось, что Новосибирская таможня задержала 12 посылок с драгоценностями.