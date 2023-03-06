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общество

Эксперт перечислил самые частые приемы мошенников для оформления кредитов обманом

Фото Эксперт перечислил самые частые приемы мошенников для оформления кредитов обманом
Фото Эксперт перечислил самые частые приемы мошенников для оформления кредитов обманом

Freepik, authors: Tero Vesalainen

По словам юриста Ивана Соловьева ,мошенники могут оформить кредит, используя ваш потерянный или похищенный паспорт.

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв перечислил самые распространенные приемы мошенников для оформления кредитов обманом. По его словам, основная схема аферистов — использование утерянного или похищенного паспорта, пишет RT.

Кроме того, кредит могут оформить через похищение персональных данных человека мошенническим путём.

«Нередко гражданам поступают телефонные звонки, во время которых они выдают личную финансовую и иную информацию. При этом одномоментного мошенничества не происходит, но полученные данные используются впоследствии в том числе для взятия кредитов и микрозаймов», — отметил эксперт.

Если мошеннику удалось оформить на вас кредит, Соловьев рекомендует сразу обратиться в отделение банка и потребовать для ознакомления кредитный договор.

«В нём необходимо обратить внимание на подпись заёмщика и дату его заключения. Если вдруг окажется, что в этот день человек находился в другом городе, что подтвердят свидетели, то это будет основанием для безусловного признания договора недействительным», — пояснил он.

Напомним, юрист Хаминский прокомментировал идею о повышении налогов для уехавших россиян.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

обман
мошенничество
кредит
мошенники
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