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общество

Флорист из Новосибирска раскрыл секреты выбора тюльпанов к 8 Марта

Фото Флорист из Новосибирска раскрыл секреты выбора тюльпанов к 8 Марта
Фото Флорист из Новосибирска раскрыл секреты выбора тюльпанов к 8 Марта

Pixabay.com

Флорист из Новосибирска рассказал, что свежие тюльпаны отличаются характерным хрустом.

Новосибирский флорист Светлана Фёдорова рассказала «МК в Новосибирске» некоторые секреты выбора идеального букета тюльпанов к 8 Марта.

По ее словам, самое важное, чтобы листья цветка были упругими, а головка бутона — прочной и вытянутой.

К тому же, только что срезанные цветы отличаются характерным хрустом. А хранить их следует при температуре +5, +7 градусов.

Ранее Роспотребнадзор также давал рекомендации по выбору тюльпанов. Эксперты советовали выбирать полураскрывшиеся цветы с влажным стеблем. При этом тюльпаны не советуют ставить в одну вазу с ландышами. А вот веточка туи и щепотка сахара способно надолго сохранить любой букет.

Напомним, ранее сообщалось, что мошенники из Новосибирска продали фейковые тюльпаны на 800 тысяч рублей.

 

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