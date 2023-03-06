Флорист из Новосибирска раскрыл секреты выбора тюльпанов к 8 Марта

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Флорист из Новосибирска рассказал, что свежие тюльпаны отличаются характерным хрустом.
Новосибирский флорист Светлана Фёдорова рассказала «МК в Новосибирске» некоторые секреты выбора идеального букета тюльпанов к 8 Марта.
По ее словам, самое важное, чтобы листья цветка были упругими, а головка бутона — прочной и вытянутой.
К тому же, только что срезанные цветы отличаются характерным хрустом. А хранить их следует при температуре +5, +7 градусов.
Ранее Роспотребнадзор также давал рекомендации по выбору тюльпанов. Эксперты советовали выбирать полураскрывшиеся цветы с влажным стеблем. При этом тюльпаны не советуют ставить в одну вазу с ландышами. А вот веточка туи и щепотка сахара способно надолго сохранить любой букет.
Напомним, ранее сообщалось, что мошенники из Новосибирска продали фейковые тюльпаны на 800 тысяч рублей.
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