Колдуньи всего мира ждут этот день: ритуалы для привлечения богатства на весеннее равноденствие в марте 2023

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Шансы наладить жизнь, вернуть любимого человека, нормализовать материальное положение судьба и Вселенная подкидывают нам частенько. Главное – не пропустить такой волшебный момент. Ближайший магический – День весеннего равноденствия.

С астрологической (научной) точки зрения 20 марта 2023 года – это сутки, когда день равен ночи и наоборот. Из древности до наших дней дошла традиция считать такие сутки энергетически сильными и подходящими для различных магических ритуалов. Кто-то обращается за помощью экспертов в области эзотерики, но чаще всего женщины проводят такие ритуалы самостоятельно. Приведём примеры простых, но действенных методов привлечения любви, удачи и финансового благополучия в свою жизнь.

1. Ритуал на воду

В полночь понедельника, 20 марта 2023 года поставить стакан с чистой водой на подоконник и произнести слова:

«Вода-вода, туда-сюда, неси ко мне, не быть в беде.

Вода-вода, опять сюда, ко мне неси, меня спаси.

Вода-вода, уйдешь туда, а мне вернешь, что там найдешь».

Затем перекрестить стакан с водой четыре раза. Закрыть глаза и произнести: «Деньги, ко мне придите». Далее нужно выпить из стакана ровно половину воды. Еще раз повторить последнюю фразу и допить всю воду.

После проведения ритуала необходимо отправиться спать. Результат будет ощутим в течение месяца.

2. Ритуал на сахар

Для этого сеанса понадобится кусочек сахара-рафинада. В полночь 20 марта 2023 года его надо взять в руки и, глядя на него, произнести следующий заговор (повторить его следует трижды):

«Гутарам-отец мой, под тебя перехожу, от всех отрекаюсь, твоим сыном называюсь. Дай мне богатства, дай мне злата, дай мне серебра, много дай. Гутарам, потом меня заберёшь».

Затем съедаем кубик сахара. Результат можно наблюдать уже через одну-две недели.

3. Ритуал на любовь

Долгожданную встречу со второй половинкой можно привлечь при помощи очень мощного ритуала. Потрудиться придётся не мало, но и результат не заставит себя долго ждать (первые сигналы от вселенной пойдут уже через месяц).

· Днём 20 марта 2023 года на листе бумаги подробно описать черты характера мужчины, с которым вы мечтает прожить долгую и счастливую жизнь (это может быть ваш знакомые или воображаемый человек).

· Запечатать лист в конверт и спрятать в надёжном месте, где его не найдут посторонние.

· Вечером в понедельник, 20 марта 2023 года найти поляну (свободное небольшое пространство) и разложить на ней три предмета: свежий хлеб, пряности, кашу.

· Далее нужно поклониться земле и попросить её о помощи в любовных делах (в произвольной форме).