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Кредитный портфель малых и средних предпринимателей в крупном банке составил почти 4 с половиной триллиона рублей

Фото Кредитный портфель малых и средних предпринимателей в крупном банке составил почти 4 с половиной триллиона рублей
Фото Кредитный портфель малых и средних предпринимателей в крупном банке составил почти 4 с половиной триллиона рублей

Фото: unsplash.com

Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса Сбербанка по итогам 2022 года превысил более 4,4 трлн рублей. Всего за прошлый год корпоративный кредитный портфель банка увеличился на 12,4% и достиг 18,8 трлн рублей.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Даже в непростом 2022 году мы укрепили наше лидерство в корпоративном кредитовании. Доля нашего банка сегодня — более 32% рынка. При этом доля банка на рынке кредитования малых и средних предприятий за прошлый год выросла с 41 до 46%, а кредитный портфель составил почти 4 с половиной триллиона рублей, увеличившись почти на полтора триллиона. Основными драйверами роста стали кредитование недвижимости и программы господдержки».

С помощью банка инструментами господдержки в прошлом году воспользовались 100 тыс. малых и средних предприятий, а портфель кредитов МСП с господдержкой превысил 1 трлн рублей. Чтобы упростить бизнесу получение льготных кредитов, банк продолжает развивать «Конструктор госпрограмм», который помогает выбрать подходящую программу и подать заявку. В сервисе уже представлено 22 программы господдержки: 5 федеральных и 17 региональных. В 2022 году в нём реализовано 13 тыс. сделок на 105 млрд рублей — в 3 раза больше, чем в 2021-м.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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