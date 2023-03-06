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Мэрия Новосибирска выплатит жителю города 240 000 рублей за поврежденный автомобиль

Фото Мэрия Новосибирска выплатит жителю города 240 000 рублей за поврежденный автомобиль
Фото Мэрия Новосибирска выплатит жителю города 240 000 рублей за поврежденный автомобиль

Pixabay.com

Житель Новосибирска отсудил у администрации города почти четверть миллиона за яму на дороге.

Один из жителей Новосибирска через суд потребовал от администрации города возмещения ущерба, причиненного его автомобилю плохим состоянием городских дорог. Об этом сообщает Арбитражный суд Новосибирской области.

Согласно материалам дела, в апреле прошло года водитель на автомобиле Nissan Leopard проезжал по Гусинобродскому шоссе в сторону улицы Зеленодолинской. Возле дома № 68 машина угодила в яму длиной порядка трех метров.

В результате автомобиль новосибирца повредил передний бампер, левое переднее и заднее колеса и левый задний брызговик. Ремонт машины обошелся владельцу в сумму более 207 тысяч рублей.

Учитывая, что размеры дефекта дорожного покрытия значительно превышали допустимые по ГОСТу, а предупреждающие дорожные знаки и вовсе не были установлены рядом с ямой, суд встал на сторону горожанина. Теперь Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса муниципалитета должен будет выплатить по этому иску более 243 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что суд взыскал с жителя Томска 41 тыс. рублей за ремонт машины, которую повредил его кот.

 

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