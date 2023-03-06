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Новосибирск вошел в пятерку самых «лайкающих» городов России

Фото Новосибирск вошел в пятерку самых «лайкающих» городов России
Фото Новосибирск вошел в пятерку самых «лайкающих» городов России

Pixabay.com

Жители Новосибирска обеспечили сети «ВКонтакте» 3,8% всех лайков.

По данным аналитиков ВК и факультета психологии МГУ, Новосибирск занял третье место в России по числу лайков, оставленных в этой социальной сети в 2022 году.

Больше всего «лайков» поставили москвичи — 14,2%. На втором месте — Петербург, где 10% «лайкающих» горожан, а на третьем «Краснодар» — 4,2% «лайков». Жители Челябинска оставили 3,9% всех лайков в ВК. А новосибирцы — 3,8%.

При этом чаще всего отметки «нравится» ставили девушки в возрасте от 16 до 24 лет.

Больше всего им нравились юмористические посты, публикации о творчестве, новости, посты о фотографии.

Напомним, ВК стала стал самой популярной интернет-площадкой в России.

 

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