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Новосибирский бизнес все чаще использует нефинансовые сервисы

Фото Новосибирский бизнес все чаще использует нефинансовые сервисы
Фото Новосибирский бизнес все чаще использует нефинансовые сервисы

Фото: unsplash.com

ВТБ фиксирует рост спроса на нефинансовые сервисы среди клиентов среднего и малого бизнеса — чаще всего их приобретают предприятия сферы услуг, торговли и строительства. За год продажи бизнес-сервисов в банке выросли почти в 10 раз.

Наибольшей популярностью нефинансовые сервисы банка пользуются среди клиентов среднего и малого бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге, Новосибирской, Воронежской, Ростовской, Тульской, Кемеровской областях, Чувашской Республике, Красноярском и Алтайском крае. Во всех регионах в банке видят тренд на рост сервисов для повышения лояльности сотрудников. Так, продажи сервиса телемедицинского обслуживания по итогам года выросли на 80%. Число пользователей юридической, финансовой и налоговой поддержки в различных жизненных ситуациях, в среднем увеличивается на 15% каждый месяц.

Спрос на цифровую бухгалтерию для ИП и ООО за год увеличился более чем в 1,5 раза. Аналогичный рост показали продажи сервиса, который предлагает круглосуточное юридическое сопровождение по всем видам права в онлайн-режиме. Услугу для подготовки документов онлайн без привлечения юристов стали покупать в 9 раз чаще. Банк также фиксировал резкий рост спроса на отдельные услуги юридического сопровождения бизнеса в течение прошлого года. Так, в июне 2022 года продажи сервиса по регистрациитоварного знака увеличились в 9 раз по сравнению с предыдущими периодами.

«Мы видим высокий спрос среди клиентов на бизнес-сервисы для заботы о персонале, рекрутмента, бухгалтерии, юридического сопровождения. Предприниматели масштабируют бизнес, налаживают деловые партнерства и выходят на новые для себя рынки сбыта, что стимулирует их искать пути для оптимизации рутинных процессов», — комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ. Он также отметил, что с помощью продуктов для автоматизации и аутсорсинга ИП, ООО и самозанятые могут закрыть большинство операционных вопросов и дополнительно сэкономить, так как каждый из продуктов предоставляется партнерами банка на специальных условиях.

По оценкам банка, нефинансовые сервисы помогают кратно сэкономить на профессиональных услугах для бизнеса по сравнению с их рыночной стоимостью. Так, клиенты могут в среднем в 7 раз сократить расходы на ведение бухгалтерии, в 5 раз — на приобретении полисов ДМС, а годовая подписка на юридический сервис или конструктор документов в разы выгоднее разовых консультаций специалистов и включает в себя больший набор услуг.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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