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Новосибирцы обсудили с властями строительство поликлиники на улице Ереванской

Фото Новосибирцы обсудили с властями строительство поликлиники на улице Ереванской
Фото Новосибирцы обсудили с властями строительство поликлиники на улице Ереванской

Фото: Светлана Малахова

3 марта в Заельцовском районе Новосибирска прошла встреча с местными жителями по поводу строительства поликлиники на улице Ереванской, 39. На совещании присутствовали члены партии «Единая Россия»: замсекретаря регионального отделения партии, руководитель РИК Юлия Швец и депутат Совета депутатов города Новосибирска Владислав Люмин.

Руководитель проекта по строительству Андрей Исаев рассказал о планах и перспективах, а также пообщался с представителями министерства здравоохранения области, местными жителями и активистами партии.

Строительство объекта завершено на 64%. На следующем этапе запланировали работы по внутренней отделке здания и инженерно-коммунальному обеспечению. Проект реализуют в рамках государственно-частного партнёрства. С экономической точки зрения привлечение частных инвестиций позволяет создавать большие проекты, требующие крупных финансовых затрат.

«Потребность в строительстве поликлиники назрела уже давно. В Заельцовском районе большое количество населения размещено на значительном расстоянии: от карьера Мочище до Лебедевского микрорайона. Район обслуживает 27-я поликлиника. Мы приняли решение создать более крупное учреждения из двух корпусов. В одном месте будут работать специалисты как широкого, так и узкого профиля», –комментирует Владислав Люмин.

Поликлиника высотой в шесть этажей сможет принять до 658 посетителей за смену. Там будетфункционировать взрослое и детское отделение. Учреждение оснащено всем необходимым медицинским оборудованием: томографами для КТ и МРТ, аппаратами для рентгена и флюорографии.

Фото Новосибирцы обсудили с властями строительство поликлиники на улице Ереванской 2

Строительство поликлиники ведут в рамках народной программы «Единой России». Она включает в себя сооружение и капитальный ремонт социально-культурных учреждений: школ, детских садов, домов культуры.

По словам Юлии Швец, несмотря на все сложности и особенности процесса, консолидация государства и бизнеса приносит положительные результаты. Ключевой из них – быстрые темпы строительства. Завершить объект запланировали в четвёртом квартале этого года.

«Мы организовываем встречи с гражданами, потому что считаем, что важно соблюдать принцип информационной открытости. Ведь в конечном итоге потребители – это жители города. Населению важно получить качественные услуги на высоком уровне. Думаю, нельзя ориентироваться только на мнение заказчиков – органов госвласти и представителей бизнеса. Мы показываем рабочий процесс открыто: от этапа строительства до самого момента презентации объекта. И вот, уже в конце этого года мы вместе будем перерезать красную ленточку и оценивать результаты работы», – отмечает Юлия Швец.

Спикеры подчеркнули важность обеспечения транспортной инфраструктуры в зоне поликлиники. Создание доступных и комфортных условий для всех посетителей – ключевая задача проекта. Необходимо обратить внимание на потребности маломобильных граждан. Запрос на решение этой проблемы уже направили в Минздрав. Депутат горсовета от «Единой России» Владислав Люмин взял ситуацию под личный контроль.

 

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Автор:
Светлана Малахова
журналист

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