Обречены на развод: у мужчин и женщин этих знаков Зодиака нулевая совместимость

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Астрологи называют таких людей худшими парами Зодиакального круга. По их экспертному мнению, лучше заранее узнать о таких неутешительных перспективах, чем ввязываться в заведомо проигранный бой.

ТЕЛЕЦ и СТРЕЛЕЦ

Эта пара ярко представляет противоположности, которые не притягиваются, как твердят физики, а отталкиваются в нарушение всех земных законов. Домашний Телец, обожающий покой и уют, не сможет смириться с огненным Стрельцом, которому подавай веселье и драйв. Телец на первоначальных этапах отношений будет рад подобному водовороту кипучих событий, но быстро пресытится ими и вновь захочет вернуться в домашний уют. Вот только Стрелец вряд ли за ним последует в тихую гавань.

РАК и ВОДОЛЕЙ

Домосед и гуляка, как в предыдущей паре, вряд ли уживутся в этой комбинации знаков Зодиака. Независимый домосед Рак не вынесет постоянный процесс дрессуры со стороны всезнающего и все умеющего Водолея. Долгосрочная перспектива таких отношений возможна лишь при наличии всепоглощающей страсти.

ЛЕВ и СКОРПИОН

Царственны знак Зодиака Лев требует постоянных комплиментов и обожающих взглядов от своего партнёра. Если им окажется Скорпион, то пара обречена на провал, ведь центром вселенной этого крайне эгоистичного знака является он сам. Кроме того, врождённая, а значит неизлечимая ревнивость Скорпиона уничтожит Льва ещё на взлёте его творческих полётов.

ОВЕН и РЫБЫ

Жизнь под одной крышей для этих двух знаков Зодиака – сплошная полоса препятствий, ведь разные принципы коммуникации друг с другом очень быстро приведут к непониманию и постоянным, изматывающим конфликтам. Вся беда – в крайней прямолинейности представителей этих Созвездий, которая, как известно, как косой о камень или как об стенку горохом.

ВЕСЫ и ДЕВА

Неуверенные в себе Девы прячут свои комплексы за склонностью критиковать всё и вся. Это явно не понравится чопорным Весам. Кроме того, хроническое занудство Дев станет непреодолимым камнем преткновения в этой Зодиакальной паре, обречённой на разрыв.

БЛИЗНЕЦЫ и КОЗЕРОГ

Совместное и относительно мирное сосуществование такой пары возможно лишь при наличии чувства юмора у обоих знаков. Разные характеры, образ жизни, принципы и мировоззрение могут притереться лишь с улыбкой на лице. В противном случае, эти Зодиакальные антагонисты могут просто уничтожить друга в своём вечном противостоянии. Может и не стоит начинать? Но выбор всегда за вами.