Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Обречены на развод: у мужчин и женщин этих знаков Зодиака нулевая совместимость

Фото Обречены на развод: у мужчин и женщин этих знаков Зодиака нулевая совместимость
Фото Обречены на развод: у мужчин и женщин этих знаков Зодиака нулевая совместимость

Pixabay.com

Астрологи называют таких людей худшими парами Зодиакального круга. По их экспертному мнению, лучше заранее узнать о таких неутешительных перспективах, чем ввязываться в заведомо проигранный бой.

ТЕЛЕЦ и СТРЕЛЕЦ

Эта пара ярко представляет противоположности, которые не притягиваются, как твердят физики, а отталкиваются в нарушение всех земных законов. Домашний Телец, обожающий покой и уют, не сможет смириться с огненным Стрельцом, которому подавай веселье и драйв. Телец на первоначальных этапах отношений будет рад подобному водовороту кипучих событий, но быстро пресытится ими и вновь захочет вернуться в домашний уют. Вот только Стрелец вряд ли за ним последует в тихую гавань.

Фото Обречены на развод: у мужчин и женщин этих знаков Зодиака нулевая совместимость 2

РАК и ВОДОЛЕЙ

Домосед и гуляка, как в предыдущей паре, вряд ли уживутся в этой комбинации знаков Зодиака. Независимый домосед Рак не вынесет постоянный процесс дрессуры со стороны всезнающего и все умеющего Водолея. Долгосрочная перспектива таких отношений возможна лишь при наличии всепоглощающей страсти.

ЛЕВ и СКОРПИОН

Царственны знак Зодиака Лев требует постоянных комплиментов и обожающих взглядов от своего партнёра. Если им окажется Скорпион, то пара обречена на провал, ведь центром вселенной этого крайне эгоистичного знака является он сам. Кроме того, врождённая, а значит неизлечимая ревнивость Скорпиона уничтожит Льва ещё на взлёте его творческих полётов.

ОВЕН и РЫБЫ

Жизнь под одной крышей для этих двух знаков Зодиака – сплошная полоса препятствий, ведь разные принципы коммуникации друг с другом очень быстро приведут к непониманию и постоянным, изматывающим конфликтам. Вся беда – в крайней прямолинейности представителей этих Созвездий, которая, как известно, как косой о камень или как об стенку горохом.

Фото Обречены на развод: у мужчин и женщин этих знаков Зодиака нулевая совместимость 3

ВЕСЫ и ДЕВА

Неуверенные в себе Девы прячут свои комплексы за склонностью критиковать всё и вся. Это явно не понравится чопорным Весам. Кроме того, хроническое занудство Дев станет непреодолимым камнем преткновения в этой Зодиакальной паре, обречённой на разрыв.

БЛИЗНЕЦЫ и КОЗЕРОГ

Совместное и относительно мирное сосуществование такой пары возможно лишь при наличии чувства юмора у обоих знаков. Разные характеры, образ жизни, принципы и мировоззрение могут притереться лишь с улыбкой на лице. В противном случае, эти Зодиакальные антагонисты могут просто уничтожить друга в своём вечном противостоянии. Может и не стоит начинать? Но выбор всегда за вами.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Оксана Чешенок
журналист

0

Теги

любовь
Новосибирск
Мужчина и женщина
семья
развод
отношения
знаки зодиака
совместимость
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10875
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
9556
В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
8904
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
6650
В Новосибирске Нина Усатова и Андрей Ургант покажут спектакль «Кипящие страсти»
6431
Гранату для поражения беспилотников изобрели в НГТУ Новосибирска
5789
В Новосибирске ЗАГС проинформировал о снижении рождаемости в феврале 2023 года
5782
Православный календарь на март 2023 года: главные религиозные праздники