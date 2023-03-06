Перевозки пассажиров на ЗСЖД в январе – феврале выросли на 16,4%

Фото: Густаво Зырянов

По оперативным данным, в январе – феврале 2023 года на инфраструктуре Западно-Сибирской железной дороги перевезено 5,3 млн пассажиров (+16,4% к январю – февралю 2022 года), из них в дальнем следовании перевезено 681,5 тыс. пассажиров (+23,6%), в пригородном сообщении – 4,6 млн пассажиров (+15,4%).

В феврале текущего года на магистрали перевезено 2,6 млн пассажиров (+21,9% к февралю 2022 года), в том числе в дальнем следовании – 294,5 тыс. человек (+33,9%), в пригородном сообщении – 2,3 млн человек (+20,5%).

Пассажирооборот на ЗСЖД в январе – феврале текущего года вырос на 20,3% к январю – февралю прошлого года и составил 724,1 млн пасс-км, в том числе в дальнем следовании – 500 млн пасс-км (+21,1%), в пригородном сообщении – 224,1 млн пасс-км (+18,6%).

Пассажирооборот на железной дороге в феврале текущего года вырос на 25% к февралю прошлого года и составил 316,6 млн пасс-км, в том числе в дальнем следовании – 211,7 млн пасс-км (+26,1%), в пригородном сообщении – 104,9 млн пасс-км (+22,9%).