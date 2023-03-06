Поздравления с 8 Марта для коллег: новые красивые открытки с Международным женским днем

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Первым весенним праздником принято называть Международный день 8-е Марта в нашей стране. Стартует он в коллективах с поздравления женщин-коллег. Облегчая участь коллег-мужчин, мы собрали самые душевные поздравления в стихах и в прозе, а также красивые открытки.
Коллеги, с днем 8-го Марта,
С чудесным праздником весны
Вы так добры и так прекрасны,
И для работы так важны!
Вы украшенье коллектива,
Вы жизни яркие цветы.
Вы вдохновляете на подвиг
И пробуждаете мечты.
Пусть этот день особый, женский
Подарит вам свое тепло.
Пусть и на улице, и в сердце
Вам будет ясно и светло!
С порывом весеннего ветра и с ароматами подснежников оживают мечты и надежды, и все мужское население вспыхивает к вам, милые женщины, пламенными чувствами. С праздником вас, с 8 Марта! Пусть будут цветами устланы ваши жизненные пути-дорожки, пусть радостью светятся очаровательные ваши глаза, а горячие сердца всегда переполняет любовь.
Все дамы в нашем коллективе,
Как эталоны красоты,
Вы — королевы, вы — богини,
Предел любой мужской мечты!
Вас поздравляю с 8-ым Марта
И жить желаю, как в раю!
Пусть чаще дарят вам брильянты
И серенады вам поют!
Пускай стихи вам посвящают,
К ногам приносят жемчуга,
Пускай вас любят, обнимают
Сегодня, завтра и всегда!
Милые женщины! Поздравляю вас с 8 Марта! Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда всё оживает, расцветает и распускается. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными. Улыбок, хорошего настроения, радости, счастья!
Прекрасной половине коллектива
От всей души и с долей позитива,
За то, что они лучше Клары с Розой,
Должны преподнести сейчас мимозы.
Речей приятных точно вы достойны,
А главное, всегда будьте спокойны,
Ведь мы, мужчины, вас боготворим,
О вас заботимся, и вас мы защитим.
Милые женщины! Примите искренние поздравления с Международным женским днем 8 Марта! Женщина — это всегда воплощение заботы, справедливости и милосердия, олицетворение тепла и уюта, неиссякаемый источник вдохновения, всех мужских побед и достижений. Благодаря вам разрешаются самые сложные конфликты, совершаются подвиги, продолжается жизнь на земле. В этот день от всего сердца желаю вам быть любимыми и, конечно же, счастливыми. Удачи вам, домашнего уюта и радости в сердце.
Вас, коллеги, поздравляю
С нежным праздником весны.
Счастья, радости желаю.
Будьте так же хороши.
Улыбайтесь вы почаще,
В гору пусть идут дела.
Пожелаю вам удачи
И весеннего тепла.
Дорогие женщины, милые дамы! Поздравляю вас с самым прекрасным весенним днем — 8 Марта! Пусть ваши близкие, друзья, коллеги порадуют вас нежными цветами, приятными подарками и добрыми пожеланиями! От всей души желаю здоровья и неиссякаемой энергии, мира и согласия в семьях, удачи и новых достижений в работе, весеннего тепла и солнечного настроения! Пусть каждый ваш день будет согрет счастьем, наполнен оптимизмом, любовью и гармонией!
С весенним праздником, коллеги,
Сердечно поздравляем вас!
И пусть сияет ярче солнца
Нам блеск прекрасных ваших глаз.
Желаем вам любви и счастья,
А что касается забот,
Пусть с ними будет в жизни вашей
До точности наоборот.
Живите долго и спокойно,
Цветите краше всех цветов,
И пусть весной у вас на сердце
Не будет лютых холодов!
Милые женщины! Позвольте от всего сердца поздравить вас с Международным женским днем — 8 Марта!
Ваша мудрость охраняет домашний очаг, ваше терпение помогает переносить тяготы повседневной жизни, доброта — воспитывать детей и внуков. Пусть в этот праздник мужчины не устают благодарить вас за терпение, заботу и любовь, которые всегда живут в ваших сердцах, и за вашу улыбку, которая делает мир прекраснее и добрее. Ваша поддержка и внимание вселяют уверенность и вдохновляют нас на новые победы и достижения. Спасибо вам за сердечность и нежность. Искренне желаю вам, наши дорогие, здоровья, терпения, счастья и добра! Пусть в жизни вас всегда сопровождают любовь и уважение, семейное согласие и благополучие!
Мои прекрасные коллеги,
Вас поздравляю от души!
Желаю трепетного счастья,
Очарованья и любви!
Пусть этот день 8 Марта
Все лучшее с собой несет,
Улыбок, смеха и азарта,
И чтоб стабильным был доход.
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