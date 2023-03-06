Поздравления с 8 Марта для коллег: новые красивые открытки с Международным женским днем

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Первым весенним праздником принято называть Международный день 8-е Марта в нашей стране. Стартует он в коллективах с поздравления женщин-коллег. Облегчая участь коллег-мужчин, мы собрали самые душевные поздравления в стихах и в прозе, а также красивые открытки.

Коллеги, с днем 8-го Марта,

С чудесным праздником весны

Вы так добры и так прекрасны,

И для работы так важны!

Вы украшенье коллектива,

Вы жизни яркие цветы.

Вы вдохновляете на подвиг

И пробуждаете мечты.

Пусть этот день особый, женский

Подарит вам свое тепло.

Пусть и на улице, и в сердце

Вам будет ясно и светло!

С порывом весеннего ветра и с ароматами подснежников оживают мечты и надежды, и все мужское население вспыхивает к вам, милые женщины, пламенными чувствами. С праздником вас, с 8 Марта! Пусть будут цветами устланы ваши жизненные пути-дорожки, пусть радостью светятся очаровательные ваши глаза, а горячие сердца всегда переполняет любовь.

Все дамы в нашем коллективе,

Как эталоны красоты,

Вы — королевы, вы — богини,

Предел любой мужской мечты!

Вас поздравляю с 8-ым Марта

И жить желаю, как в раю!

Пусть чаще дарят вам брильянты

И серенады вам поют!

Пускай стихи вам посвящают,

К ногам приносят жемчуга,

Пускай вас любят, обнимают

Сегодня, завтра и всегда!

Милые женщины! Поздравляю вас с 8 Марта! Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда всё оживает, расцветает и распускается. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными. Улыбок, хорошего настроения, радости, счастья!

Прекрасной половине коллектива

От всей души и с долей позитива,

За то, что они лучше Клары с Розой,

Должны преподнести сейчас мимозы.

Речей приятных точно вы достойны,

А главное, всегда будьте спокойны,

Ведь мы, мужчины, вас боготворим,

О вас заботимся, и вас мы защитим.

Милые женщины! Примите искренние поздравления с Международным женским днем 8 Марта! Женщина — это всегда воплощение заботы, справедливости и милосердия, олицетворение тепла и уюта, неиссякаемый источник вдохновения, всех мужских побед и достижений. Благодаря вам разрешаются самые сложные конфликты, совершаются подвиги, продолжается жизнь на земле. В этот день от всего сердца желаю вам быть любимыми и, конечно же, счастливыми. Удачи вам, домашнего уюта и радости в сердце.

Вас, коллеги, поздравляю

С нежным праздником весны.

Счастья, радости желаю.

Будьте так же хороши.

Улыбайтесь вы почаще,

В гору пусть идут дела.

Пожелаю вам удачи

И весеннего тепла.

Дорогие женщины, милые дамы! Поздравляю вас с самым прекрасным весенним днем — 8 Марта! Пусть ваши близкие, друзья, коллеги порадуют вас нежными цветами, приятными подарками и добрыми пожеланиями! От всей души желаю здоровья и неиссякаемой энергии, мира и согласия в семьях, удачи и новых достижений в работе, весеннего тепла и солнечного настроения! Пусть каждый ваш день будет согрет счастьем, наполнен оптимизмом, любовью и гармонией!

С весенним праздником, коллеги,

Сердечно поздравляем вас!

И пусть сияет ярче солнца

Нам блеск прекрасных ваших глаз.

Желаем вам любви и счастья,

А что касается забот,

Пусть с ними будет в жизни вашей

До точности наоборот.

Живите долго и спокойно,

Цветите краше всех цветов,

И пусть весной у вас на сердце

Не будет лютых холодов!

Милые женщины! Позвольте от всего сердца поздравить вас с Международным женским днем — 8 Марта!

Ваша мудрость охраняет домашний очаг, ваше терпение помогает переносить тяготы повседневной жизни, доброта — воспитывать детей и внуков. Пусть в этот праздник мужчины не устают благодарить вас за терпение, заботу и любовь, которые всегда живут в ваших сердцах, и за вашу улыбку, которая делает мир прекраснее и добрее. Ваша поддержка и внимание вселяют уверенность и вдохновляют нас на новые победы и достижения. Спасибо вам за сердечность и нежность. Искренне желаю вам, наши дорогие, здоровья, терпения, счастья и добра! Пусть в жизни вас всегда сопровождают любовь и уважение, семейное согласие и благополучие!

Мои прекрасные коллеги,

Вас поздравляю от души!

Желаю трепетного счастья,

Очарованья и любви!

Пусть этот день 8 Марта

Все лучшее с собой несет,

Улыбок, смеха и азарта,

И чтоб стабильным был доход.