Рекордное число населенных пунктов региона будет обеспечено голосовой сотовой связью и мобильным интернетом в 2023 году

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Губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в Правительстве региона рассмотрел вопросы развития инфраструктуры связи в области в 2022-2023 годах.

«Напомню, в 2018 году я высказывал замечания к подходам по реализации проекта „Устранение цифрового неравенства“ — в те годы всё завершалось установкой столба с вайфай посредине села. Мы тогда сказали — нет, в Новосибирской области мы одновременно будем подключать социальные объекты, органы власти, сегодня подключаем отдельные домохозяйства, идём большими темпами, и в ближайшие годы везде, где связь необходима, она будет. Можете заверить жителей даже малых населённых пунктов, как минимум от 100 человек, что у каждого будет и связь, и интернет, и все соответствующие современные сервисы», — подчеркнул глава региона, обращаясь к участникам совещания.

Он также напомнил, что в прошлом году удалось восстановить и организовать связь в отдельных населенных пунктах Беловодского района.

В рамках мероприятий региональных и федеральных проектов и задачах на 2023 год министр цифрового развития и связи области Сергей Цукарь рассказал губернатору об итогах развития в 2022 году инфраструктуры связи на территории малых населенных пунктов Новосибирской области.

В Новосибирской области сохраняются высокие темпы развития инфраструктуры связи, особенно в малых населённых пунктах. Это подтверждается данными федеральной службы государственной статистики. Согласно данным Росстата, обеспеченность домохозяйств региона широкополосным доступом к сети «Интернет» по итогам 2021 года составила 83,8%, по итогам 2022 года — более 86%. Регион вошёл в число лидеров по доступности скоростного проводного интернета — он занимает третье место в РФ.

Сейчас развитие инфраструктуры связи в области обеспечивается в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства — УЦН 2.0 и государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области».

По госпрограмме за 2021 и 2022 год за счёт областного бюджета сотовой связью обеспечили 17 населённых пунктов Новосибирской области, с населением 7,6 тысяч жителей: 10 в 2021 году, 7 в 2022 году. За то же время в рамках федерального проекта сотовую связь провели в 70 населённых пунктов с численностью от 100 до 500 жителей: 41 н. п. в 2021 году, 29 н. п. в 2022 году.

В 2023 году в рамках госпрограммы и федерального УЦН голосовой сотовой связью и мобильным интернетом будет обеспечено рекордное число населенных пунктов — еще 74 населенных пункта области: 50 по УЦН, 24 по госпрограмме.

Ещё одна задача федерального и регионального проектов — обеспечение проводным высокоскоростным интернетом социально значимых объектов.

За 2021 и 2022 год в рамках высокоскоростной проводной доступ к интернету получили 4,3 тысяч домохозяйств в 96 населённых пунктах области с численностью от 100 до 500 жителей: 2,5 тысяч домохозяйств, или 55 н. п., в 2021 году, 1,7 тысяч домохозяйств, или 41 н. п., в 2022 году.

В Беловодском районе Луганской Народной Республики в 2022 году улучшили голосовую связь, в нескольких населенных пунктах организовали мобильный интернет, расширили ёмкость связи в самом Беловодске, селах Бараниковка, Шуликовка.