РИА: В Новосибирске прокуратура проверит квитанции за ЖКУ, выданные жильцам рухнувшего дома

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Жильцы взорвавшегося дома № 39 по улице Линейной получили полноценные квитанции на оплату услуг ЖКХ.

В сети интернет появилась информация о том, что жильцы взорвавшегося дома на ул. Линейная в Новосибирске получили полноценные квитанции на оплату услуг ЖКХ в феврале, хотя с 9 февраля дом отключен от всех коммуникаций и признан аварийным. По этому факту новосибирская прокуратура и Государственная жилищная инспекция начали проверку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Директор управляющей компании ООО "ДОСТ-Н", которая обслуживала взорвавшийся дом, Ирина Сухарева уверена, что счета жильцам дома выставили ресурснабжающие организации.

Однако в новосибирском филиале Сибирской генерирующей компании сообщили, что у жильцов аварийного дома не было прямых договоров с компанией, поэтому все начисления за тепло и горячую воду жителям делала именно УК на основании данных приборов учета.

Сухарева подчеркнула, что собственно за услуги УК по содержанию дома счета жильцам не выставлялись. Более того, управляющая компания даже списала имеющиеся у них долги.

Кто же в итоге потребовал от людей оплатить несуществующие услуги, пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что в марте жители Новосибирска получат две квитанции за вывоз мусора.