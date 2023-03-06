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Российский рынок ипотеки вырос в феврале в 1,5 раза

Фото Российский рынок ипотеки вырос в феврале в 1,5 раза
Фото Российский рынок ипотеки вырос в феврале в 1,5 раза

Фото: unsplash.com

По оценке ВТБ, в феврале российские банки выдали более 420 млрд рублей по ипотеке, увеличив результат января в 1,5 раза. Факторами роста стали реализация льготной ипотеки, ввод новых девелоперских объектов и ожидаемое сокращение субсидированных программ от застройщиков.

Новосибирская область вошла в число лидеров по объему продаж ипотеки банка в феврале. В целом по стране банк оформил около 15 тысяч жилищных кредитов на 78 млрд рублей, что более чем в 1,7 раза превышает результат января. Около 40% продаж в феврале пришлось на Москву и область (примерно 30 млрд рублей). На втором месте — Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 7 млрд рублей). В топ-5 регионов также вошли Краснодарский край (6,8 млрд), Республика Татарстан (3 млрд) и Новосибирская область (2,2 млрд).

Основным спросом клиентов банка пользовалось готовое жилье — его доля в общем количестве сделок по итогам февраля составила 54% (+3 п.п. за год). Заемщики, приобретающие недвижимость в новостройках, ожидаемо отдавали предпочтение льготным программам. Среди них наибольшим интересом пользовалась «семейная ипотека»: ее в феврале оформили примерно 3,5 тысячи клиентов в сумме более чем на 21 млрд рублей. Вторая по популярности программа — «Ипотека с господдержкой-2020»: ею воспользовались около 3,1 тысячи заемщиков, оформивших кредиты на 19,5 млрд рублей.

«Традиционно в начале года рынок недвижимости характеризуется низкой клиентской активностью, но вот уже второй год подряд ситуация заметно отличается от стандартных трендов. В прошлом году продажи подогревались грядущим ростом ключевой ставки, а в этом основным драйвером выступает льготная ипотека, в том числе реализуемая в партнерстве с застройщиками. По нашей оценке, общерыночные выдачи примерно на 50% превысили показатели января, причем наш результат оказался выше, чем в среднем по рынку. Мы ожидаем, что в марте спрос на ипотеку по-прежнему будет высок и более стабилен, чем в прошлом году, когда рынок характеризовался большим уровнем турбулентности», — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что в целом в 2023 году продажи на рынке ипотеки России могут составить более 5 трлн рублей и показать рост по сравнению с прошлым годом. Этот сегмент по-прежнему будет драйвером розничного кредитования, портфель которого по итогам года может достичь 30 трлн рублей с учетом секьюритизации. Основной интерес ипотечных заемщиков будет концентрироваться в сегменте вторичной недвижимости.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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