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В Новосибирске анонсировали public talk с Кристиной Орбакайте

Фото В Новосибирске анонсировали public talk с Кристиной Орбакайте
Фото В Новосибирске анонсировали public talk с Кристиной Орбакайте

Https://vk.com/kristinaorbakaite

8 Марта в ТЦ "Аура" в Новосибирске ожидается выступление Кристины Орбакайте.

В Новосибирске в Международный женский день в бьюти-пространстве РИВ ГОШ торгового центра «Аура» с открытой беседой выступит амбассадор бренда Кристина Орбакайте. Рublic talk о звездой состоится в 16.00 на первом этаже ТЦ. Встречу анонсировала пресс-служба торгового центра.

Однако это будет не единственный подарок прекрасным жительницам города.

С 14:00 до 19:00 в центральном атриуме на 1 этаже для посетительниц будет работать
бьюти-зона, где можно будет бесплатно сделать макияж и прическу, А на 4 этаже возле ресторана «Перчини» состоится показ детской одежды от брендов Stefania и «Непоседа».

Также в это время аниматоры будут дарить гостьям цветы и проводить разнообразные розыгрыши с подарками от магазинов, представленных в торговом центре.

Напомним, ранее стало известно, что после выступления Кристины Орбакайте и Игоря Николаева в костюмах цвета украинского флага в шоу «Дуэты» на канале «Россия 1», ее вычеркнули из списков участников новогодних концертов, «Песни года 2022», а также других праздничных телепрограмм и «Голубых огоньков». По данным федеральных СМИ, в прошлом году Кристина Орбакайте покинула Россию и уехала к мужу и дочери в США. Сама певица это никак не комментировала.

 

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