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В Новосибирске мужчина заказал девушке букет за 150 тысяч рублей

Фото В Новосибирске мужчина заказал девушке букет за 150 тысяч рублей
Фото В Новосибирске мужчина заказал девушке букет за 150 тысяч рублей

Ирина Мжельская, салон "Цветы Афродиты"

Дорогими букетами к 8 Марта в Новосибирске считаются букеты стоимостью около 100 тыс. рублей.

В цветочные салоны Новосибирска пестрят предложениями накануне самого весеннего праздника 8 Марта. Цена на самые дорогие и шикарные букеты колеблется в пределах 100 000 рублей. Хотя бывают подарки и дороже. Об этом сообщает издание BFM-Новосибирск.

Самый дорогой букет, который довелось собирать новосибирским флористам, стоил 150 тыс. рублей. Его заказал молодой сибиряк в салон «Цветы Афродиты» в честь дня рождения своей девушки. Флористы подчеркивают, что это был самый дорогой букет, который они продали за последние 20 лет.

Букет делали 7 флористов, которые работали в две смены. В основе его были лилии, а обрамляли их дельфиниумы, эустомы, солидаго, берграсс.

Для его доставки была изготовлена специальная конструкция. Букет перевозили в фургоне. 8 грузчиков с особой аккуратностью устанавливали его на платформу так, чтобы не один лепесток не изменил своего положения.

В итоге клиент остался очень доволен. А прохожие, которые по случайности стали очевидцами такой доставки, спешили сфотографироваться рядом с гигантским букетом.

 

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