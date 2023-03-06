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В Новосибирске прокуроры вернули ребёнку-инвалиду путёвку в санаторий

Фото В Новосибирске прокуроры вернули ребёнку-инвалиду путёвку в санаторий
Фото В Новосибирске прокуроры вернули ребёнку-инвалиду путёвку в санаторий

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска защитила права ребёнка-инвалида после того, как в поликлинике ему отказали в получении путёвки на санаторно-курортное лечение.

В городской клинической поликлинике №20 родителям несовершеннолетнего пациента сказали, что его диагноз не подходит для оформления санитарно-курортного лечения. После этого последовало обращение в прокуратуру Железнодорожного района. Проведённая проверка выявила нарушения.

«В нарушение требований закона должностными лицами медицинской организации не приняты во внимание рекомендации Индивидуальной программы реабилитации и абилитации, в соответствии с которой несовершеннолетний нуждается в санаторно-курортном лечении, а также наличие у ребенка сопутствующих заболеваний, для которых также имеются показания для указанного лечения», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

После проверки главному врачу городской клинической поликлиники №20 вынесли представление. Ситуация была исправлена, и ребёнок-инвалид получил направление на лечение в санаторий.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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