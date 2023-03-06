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В Новосибирске таможенники нашли 23 коралла в багаже туриста

Фото В Новосибирске таможенники нашли 23 коралла в багаже туриста
Фото В Новосибирске таможенники нашли 23 коралла в багаже туриста

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В аэропорту Новосибирска «арестовали» кораллы, которые пытались незаконно ввезти в Россию из ОАЭ.

В Новосибирске турист, возвращавшийся из Объединенных Арабских Эмиратов, пытался незаконно провезти в Россию 23 коралла. Запрещенный груз обнаружили сотрудники таможенного поста в аэропорту «Толмачево» при досмотре багажа. В одной из сумок, принадлежащих жителю Новокузнецка, они обнаружили множество различных кораллов. Об этом сообщает пресс-служба ФТС по Новосибирской области.

Мужчина пытался вывезти их из Дубая. Эти морские организмы защищены Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Сейчас они направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении дела о контрабанде.

Напомним, ранее сообщалось, что под Новосибирском обнаружены грибы-кораллы.

 

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Новосибирская область
Таможня
контрабанда
аэропорт Толмачёво
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