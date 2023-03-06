В Новосибирске все пострадавшие от взрыва на Линейной получили социальные выплаты

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Мэрия Новосибирска выплатила от 10 тыс. до 1 млн. рублей пострадавшим от взрыва дома на Линейной, 39.

В Новосибирске завершается оценка суммы возмещения затрат за квартиры новосибирцев, которые пострадали от взрыва газа в доме №39 на улице Линейная. Об этом сегодня, 6 марта, сообщил вице-мэр Борис Буреев.

Все жильцы уже получили социальные выплаты в размере от 10 тыс. до 1 млн. рублей, в зависимости от причиненного ущерба.



При этом во временном жилье все еще остаются 52 человека, еще 35 живут в гостинице «Северная» и социально-оздоровительном центре. Сегодня в департаменте строительства ждут результаты оценки поврежденных взрывом квартир, чтобы впоследствии выкупить их у собственников.

Кроме того, в результате трагедии на Линейной без газа остались три соседних дома. Там сейчас проводится проверка оборудования. После ее завершения газоснабжение в этих домах будет восстановлено.

Напомним, утром 9 февраля в доме №39 на улице Линейной взорвался газ. Погибли 15 человек, еще более 30 получили ранения.