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общество

В Тюмени возбудили дело против директора школы, где детей морили голодом

Фото В Тюмени возбудили дело против директора школы, где детей морили голодом
Фото В Тюмени возбудили дело против директора школы, где детей морили голодом

Freepik, authors: darkbird77

В отношении директора одной из тюменских школ возбуждено административное дело за наказание учащихся голодом.

На директора школы №56 в Тюмени возбудили административное дело. Как выяснилось, классный руководитель, занимая должность директора школы, применил в качестве наказания за плохое поведение запрет на употребление пищи во время обеда, пишет МегаТюмень.

В прокуратуре региона рассказали, что учащиеся шестого класса два дня не получали горячее питание по распоряжению директора школы. Это могло повлиять на здоровье и психическое состояние детей, добавили в ведомстве.

В отношении директора школы возбудили дело об административном правонарушении, трем сотрудникам образовательного учреждения объявили выговор. Однако родители требуют более серьезного наказания.

Напомним, экс-учитель школы в Черепаново рассказал о скандальной вечеринке с учениками.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

наказание
школьники
учитель
питание
директор
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