Возле нового ЛДС «Арена» в Новосибирске по ночам начали собираться дрифтеры

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Дрифтеры выбрали дороги перед новым ЛДС «Арена» в Новосибирске местом для ночных гонок.

Жители Новосибирска пожаловались на дрифтеров, которые уже месяц собираются ночью перед ЛДС «Арена» на левом берегу. Об этом очевидцы сообщили в группе «АСТ-54» Вконтакте.

«У нового ЛДС уже на протяжении месяца кто-то приноровился каждую ночь приезжать по несколько машин и дрифтовать», — написал автор публикации.

Звуки двигателей и визг покрышек доносится до стоящего рядом с ЛДС ЖК «Панорама». Звуки экстремального вождения раздаются регулярно с полуночи до 3 часов ночи.

Сибиряк надеется, что дрифтеры прочитают сообщение и будут реже приезжать. Суда по записи, официального заявления в полицию он не подавал.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске водитель Lexus наехал на бетонную полусферу во время дрифта. В результате иномарка получила повреждения, из-за которых не смогла продолжить движение, а жители окрестных домов смогли спокойно уснуть.