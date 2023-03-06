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Врач назвал ночной симптом, который сигнализирует об опасной болезни

Фото Врач назвал ночной симптом, который сигнализирует об опасной болезни
Фото Врач назвал ночной симптом, который сигнализирует об опасной болезни

Freepik, authors: stefanamer

По словам врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова боли в животе по ночам могу сигнализировать о панкреатите.

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов предупредил, что болевые ощущения в пояснице или в области живота списывают на защемление нерва или заболевания почек. Но, если боли появились внезапно, это может быть панкреатит, пишет sovainfo.ru.

По словам Вялова, чаще всего панкреатит дает о себе знать поздно вечером или ночью. Эта болезнь развивается очень быстро, поэтому важно сразу же вызвать скорую.

В случае, если медики подтвердили панкреатит, то крайне важно полностью пересмотреть своё питание. Например, исключить соленую и жирную пищу, а также спиртные напитки, добавил он.

Напомним, гастроэнтеролог рассказал, кому запрещено пить вино.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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живот
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болезнь
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