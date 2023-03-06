Врач назвал ночной симптом, который сигнализирует об опасной болезни

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По словам врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова боли в животе по ночам могу сигнализировать о панкреатите.

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов предупредил, что болевые ощущения в пояснице или в области живота списывают на защемление нерва или заболевания почек. Но, если боли появились внезапно, это может быть панкреатит, пишет sovainfo.ru.

По словам Вялова, чаще всего панкреатит дает о себе знать поздно вечером или ночью. Эта болезнь развивается очень быстро, поэтому важно сразу же вызвать скорую.

В случае, если медики подтвердили панкреатит, то крайне важно полностью пересмотреть своё питание. Например, исключить соленую и жирную пищу, а также спиртные напитки, добавил он.

Напомним, гастроэнтеролог рассказал, кому запрещено пить вино.