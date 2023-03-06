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Жителя Новосибирска задержали по подозрению в мошенничестве с бандой по всей России

Фото Жителя Новосибирска задержали по подозрению в мошенничестве с бандой по всей России
Фото Жителя Новосибирска задержали по подозрению в мошенничестве с бандой по всей России

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Полицейские пресекли серию интернет-хищений с банковских счетов продавцов с участием жителя Новосибирска.

Трое жителей Новосибирска, Омска и Санкт-Петербурга с помощью мошеннической схемы похищали деньги со счетов продавцов интернет-товаров. Всех троих задержали, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В банде из троих человек каждый исполнял свою роль. Житель Новосибирска брал в аренду аккаунты на сайтах объявлений и связывался с продавцами. Он уговаривал их якобы для удобства общения перейти в один из мессенджеров. Затем его сообщник продолжал переписку с продавцами в чате мессенджера и убеждал воспользоваться для оплаты товара сервисом «Безопасная сделка». Когда продавцы переходили по ссылке, с которой должна была поступить оплата, они попадали на фишинговый сайт.

Подозреваемые представлялись сотрудниками технической службы и узнавали у потерпевших коды банковских смс-уведомлений. В результате оплата за товар не поступала, а денежные средства, наоборот, многократно списывались с расчетных счетов продавцов. В дальнейшем за вычетом процентов деньги поступали на криптовалютный кошелек третьего участника группировки.

На всех троих завели уголовное дело по статье 159 УК РФ.

При обысках задержанных изъяли мобильные телефоны и ноутбуки, где была переписка с потерпевшими, несколько банковских и сим-карт и другие доказательства причастности.

«Двое фигурантов заключены под стражу. Их сообщник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», — сообщает Ирина Волк.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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