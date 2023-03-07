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Билеты на пригородные электропоезда Новосибирской области теперь можно купить в Telegram

Фото Билеты на пригородные электропоезда Новосибирской области теперь можно купить в Telegram
Фото Билеты на пригородные электропоезда Новосибирской области теперь можно купить в Telegram

Фото: unsplash.com

Компания «Экспресс-пригород» запустила новый канал продаж билетов – чат-бот в мессенджере Telegram с использованием системы быстрых платежей (СБП).

Проект реализован в рамках развития бесконтактных сервисов оплаты проезда для пассажиров пригородных электропоездов, курсирующих в Новосибирской области.

Для быстрого и удобного приобретения билета пассажиру необходимо в мессенджере подписаться на чат-бот «АО Экспресс-пригород» по ссылке https://t.me/expressprigbot, привязать свой номер телефона, выбрать дату поездки, станцию отправления/прибытия, электропоезд и вид билета. Далее выполняется оплата с использованием СБП.

После оплаты пассажир получит два QR-кода: для предъявления контролеру в электропоезде и для прохода через турникеты при их наличии на станциях отправления и прибытия. Для оформления доступны билеты пассажирам платной категории, студентам и школьникам, на провоз животных и багажа.

Для быстрого перехода в чат-бот можно отсканировать соответствующий QR-код, размещенный на станциях и остановочных пунктах Новосибирской области.

Подробная информация о новом канале продаж на официальном сайте компании, по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00), а также на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги.

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На сегодняшний день каждый второй пассажир АО «Экспресс-пригород» пользуется безналичным расчетом и бесконтактными способами оплаты проезда.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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