Больше недели не живут: новая страшная болезнь придет из Африки в 2023 году

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Эксперты предупредили, что новая зараза очень похожа на лихорадку Эбола и вирус Магбург.

Возбудитель новой болезни под названием «куну» — кровавые черви (крошечные вирусы, поселяющиеся в сердце и печени человека и животных). Водятся такие в странах Африки. Первыми и самыми яркими симптомами заражения являются: резкое повышение температуры тела (гипертермия), дрожь во всём теле, потеря координации. Развивается инфекция в теле человека настолько стремительно, что внутренние органы буквально разлагаются в течение первой недели от начала заражения.

Откуда ветер дует?

Распространение «куну» по всему миру в текущем 2023 году предсказали не медики, а индийские пророки, которые записывали свои видения на пальмовых листьях и собрали настоящую «пальмовую библиотеку» (хранилище разного рода знаний, исходящих от великих мудрецов, а также астрологических гороскопов). Согласно этим записям, человечеству придётся в спешном порядке искать лекарство от новой болезни, а современным ученым предстоит долго и муторно изобретать вакцину.

Переносчики новой болезни

Ими станут, по мнению всё тех же индийских мудрецов, многочисленные беженцы с черного континента. Они привезут заразу сначала в Европу, а оттуда она распространится по всему миру. Кстати, есть мнение, что кровавые черви могут передаваться и через мясные продукты. Однако точную дату возникновения страшной инфекции индийские пророки не давали.

Что мы знаем о «куну»?

В медицинской энциклопедии есть запись о болезни с вышеописанными симптомами и последствиями. Но африканские врачи называют её не «куну», а «куРу» (переводится, как дрожь – основной симптом заболевания). Это редкое неизлечимое, смертельное нейродегенеративное заболевание встречается в высокогорных районах Новой Гвинеи у аборигенов племени форе, которые много веков поддерживают традиции каннибализма.

Заражение «куру» в племени происходило после ритуала погребального каннибализма — умерших членов семьи традиционно готовили и ели, что, как считалось, помогало освободить дух умершего. Первая эпидемия возникла в 1960 году, причиной стало заражённое человеческое мясо и мозги. Вся беда в том, что инкубационный период болезни длится от 10 до 50 лет.